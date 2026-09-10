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Đắk Lắk ngập cục bộ, cảnh báo nguy cơ ngập lụt những ngày tới

Thứ Năm, 07:12, 10/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn từ đêm 8/9 khiến một số khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện ngập cục bộ, gây ảnh hưởng giao thông. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương triển khai phương án ứng phó mưa lớn những ngày tới.

Thông tin nhanh từ  Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến 16h ngày 9/9, mưa lớn chưa gây thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất. Tuy nhiên, một số tuyến đường giao thông bị ngập cục bộ.

Tại xã Ia Lốp, cầu số 9 đang ngập khoảng 50cm, mực nước tiếp tục dâng, khiến giao thông bị chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích căng dây, cảnh báo nguy hiểm, không cho người dân qua lại.

Dak lak ngap cuc bo, canh bao nguy co ngap lut nhung ngay toi hinh anh 1
Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục yêu cầu các địa phương duy trì trực ban, chủ động kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và các điểm giao thông xung yếu.

Một số nơi của xã Ea Drông, xã Ea Kar, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận ngập cục bộ. Hơn 300 học sinh ở 2 điểm trường xã Cuôr Đăng được cho tạm nghỉ học vì giao thông bị nước lũ chia cắt.

Trước diễn biến mưa còn phức tạp, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục yêu cầu các địa phương duy trì trực ban, thường xuyên cập nhật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, chủ động kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và các điểm giao thông xung yếu.

Lực lượng quân sự, công an và xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ người dân, tổ chức phân luồng, cảnh báo tại các điểm ngập sâu, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Các địa phương cũng phải chủ động phương án di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Dak lak ngap cuc bo, canh bao nguy co ngap lut nhung ngay toi hinh anh 2
Cầu tràn buôn Blung, xã Ea Drông, tỉnh Đắk Lắk bị ngập do mưa lớn chiều tối 8/9.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 27 về tăng cường phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan những tháng cuối năm 2026. Ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, phối hợp vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Ba nhằm chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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