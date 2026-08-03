Giải pháp trọng tâm để xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mục tiêu 74 tỷ USD

Chia sẻ tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều tối nay (3/8), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết: Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm nay đạt 42,8 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 7,5% và xấp xỉ đạt 60% mức Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD. "Đây là mục tiêu, mục đích chúng ta phấn đấu để chạm đến ngưỡng mới vượt 74 tỷ USD", ông Hưng nói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng thông tin về các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản - (Ảnh: VGP)

Thứ trưởng Võ Văn Hưng cho hay, có một số mặt hàng giảm như gạo, cà phê, sầu riêng, nhưng cũng có một số mặt hàng tăng như cao su, hồ tiêu, rau. Ông Hưng cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các mặt hàng giảm như việc hội nhập sâu rộng và tham gia rất nhiều thị trường lớn với quy định kỹ thuật có nhiều thay đổi, yêu cầu rất ngặt nghèo, khó khăn; chi phí đầu vào của nông nghiệp tăng do khủng hoảng và chiến tranh; gia tăng chi phí logistic; thị trường tiêu thụ.

"Ngành nông nghiệp đã đưa ra kịch bản ngay từ đầu năm để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức thực hiện từng quý, từng tháng đã có sự thay đổi linh hoạt với sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, luôn luôn tiếp cận việc sản xuất của người dân, doanh nghiệp cũng như vấn đề thị trường. Chính vì vậy đã có sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Quan trọng nhất là chúng ta đã bám sát thực tiễn, chỉ đạo kịp thời và ứng phó với sự thay đổi của thị trường cũng như vấn đề xuất nhập khẩu", Thứ trưởng Võ Văn Hưng nhấn mạnh.

5 giải pháp trước mắt

Về các giải pháp trước mắt, theo Thứ trưởng Võ Văn Hưng, yếu tố đầu tiên quan trọng nhất, chúng ta phải nắm bắt kịp thời để từ bây giờ đến cuối năm ổn định và ứng phó kịp thời thiên tai, thời tiết. "Đây là vấn đề cần ưu tiên khi chúng ta đang trải qua thời tiết cực đoan El Nino", ông Hưng nêu rõ.

Thứ hai, cần nắm chắc thị trường. Tập trung sản xuất, nâng cao giá trị và chuyển hướng tư duy từ một nền sản xuất qua nền kinh tế nông nghiệp. Cần mạnh dạn thay đổi tư duy, thay đổi nhiều thị trường.

Thứ ba, cần cắt giảm thủ tục hành chính thực chất, hiệu quả để giảm chi phí cho doanh nghiệp người dân.

Thứ tư, đưa ứng dụng công nghệ, khoa học, chuyển đổi số vào thực tiễn.

Thứ năm, cần đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

3 giải pháp trọng tâm

Về giải pháp quan trọng mang tính lâu dài, Thứ trưởng Võ Văn Hưng nêu 3 giải pháp sau:

Thứ nhất, phải tiếp tục tổ chức, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển mình sâu, gia tăng bền vững. Dư địa về tăng trưởng năng lực, giá trị thương hiệu và chất lượng là rất quan trọng.

Thứ hai, phải áp dụng giống và khoa học công nghệ theo chiều rộng và chiều sâu.

Thứ ba, phải tích cực bám sát thị trường và mở rộng các thị trường lớn, nâng cao giá trị để đưa ngành nông nghiệp xứng tầm là bệ đỡ của ngành kinh tế.