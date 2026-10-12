Đắk Lắk kết nối nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Tại hội thảo khoa học “Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045”, diễn ra chiều 12/10, các đại biểu đều nhìn nhận: Đắk Lắk có lợi thế về đất đai, nông sản chủ lực và vị trí kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh cần chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng.

Các ý kiến đã chỉ ra một trong những hạn chế lớn là kết nối giữa nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn chưa chặt chẽ. Nhiều kết quả nghiên cứu chưa được ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, trong khi doanh nghiệp, hợp tác xã còn khó tiếp cận chuyên gia và công nghệ phù hợp. Các ý tưởng khởi nghiệp cũng gặp khó khăn về không gian phát triển và nguồn lực hỗ trợ.

Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị sẽ kết nối đưa các giải pháp đổi mới sáng tạo đến gần hơn với thực tiễn sản xuất.

Từ thực tế này, đại diện một doanh nghiệp tại Đắk Lắk cho rằng đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, xác định đúng nhu cầu thị trường và lựa chọn công nghệ phù hợp, thay vì chỉ cải tiến thiết bị để duy trì những sản phẩm thiếu sức cạnh tranh.

“Mình không thể là tập trung vào chỉ có cải tiến năng suất thiết bị để tạo những sản phẩm mà thị trường không còn có nhu cầu nhiều nữa. Đổi mới thì phải đổi mới nhận thức, đổi mới tư duy, xong đó mới đổi mới thiết bị và đổi mới công nghệ. Làm sao cho phù hợp, để làm sao tạo những sản phẩm có sức sống lâu dài và có sức cạnh tranh tốt nhất”.

Để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn, các chuyên gia đề xuất đẩy mạnh liên kết Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp, phát huy vai trò kết nối của các tổ chức trung gian, thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nhất là trong các ngành hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương định hướng phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành đầu mối kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và thị trường, phục vụ nhu cầu đổi mới sáng tạo.

“Chúng tôi sẽ kết nối giữa nhà khoa học, các viện, các trường với các doanh nghiệp, với hộ nông dân, tạo điều kiện cả về cơ chế, về cái nguồn quỹ, về cả nhân lực để biến những sản phẩm, những đề tài khoa học thành sản phẩm được thương mại hóa trên thị trường và đóng góp trực tiếp vào quá trình sản xuất, kinh doanh, quản trị. Như thế mới tăng được hàm lượng đóng góp của công nghệ đổi mới sáng tạo vào trong giá trị gia tăng của từng sản phẩm và đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh”, ông Bùi Thanh Toàn cho biết.

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và tổ chức đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân. Đây là cơ sở để tăng cường phối hợp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đưa các giải pháp đổi mới sáng tạo đến gần hơn với thực tiễn sản xuất.