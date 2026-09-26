Đắk Lắk khẩn trương thi công cầu vượt sông Krông Bông

Đắk Lắk dự kiến hạng mục này sẽ hoàn tất trong năm nay, giúp hàng chục nghìn dân thoát cảnh cầu đã xây xong mà vẫn phải qua sông bằng đò.

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, các nhà thầu sử dụng các phương tiện máy móc đắp đường dẫn lên cầu vượt sông Krông Bông (Đắk Lắk).

Cầu vượt sông Krông Bông có tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng, nối Quốc lộ 26 với Tỉnh lộ 12, vượt cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột. Dự án triển khai xây dựng từ năm 2021 và phần cầu chính đã hoàn thành từ năm 2023, nhưng đường dẫn hai đầu cầu chưa thể thi công do vướng mặt bằng và thiếu nguồn đất đắp.

Hiện, những khó khăn này đã được tháo gỡ. Chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, vật liệu, tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong năm 2026.

Khi cầu hoàn thành, việc đi lại của người dân trong vùng mới bớt vất vả.

Cầu xây xong đã 3 năm nhưng thiếu đường dẫn nên người dân phải đi đò.

Đại diện chủ đầu tư, ông Đặng Thọ Dần, Trưởng phòng Điều hành dự án giao thông Ban A, cho biết: “Trong mùa mưa này, chúng tôi chỉ đạo các nhà thầu căng bạt để thi công trong điều kiện có mưa, chẳng hạn như thi công các cấu kiện, các hạng mục đắp đá, đóng cọc tre... Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức tập kết đầy đủ vật liệu để khi nắng ráo thì đồng loạt triển khai thi công. Làm sao bằng mọi giá phải hoàn thành, bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng, chấm dứt tình trạng bà con phải qua sông bằng thuyền.”

Khi cầu Krông Bông hoàn thành, tuyến đường dài khoảng 30km chi phối giao thông 4 xã của tỉnh Đắk Lắk sẽ được thông suốt, tạo thuận lợi cho hàng chục nghìn dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk.