Đưa nông sản Đắk Lắk từ đồng ruộng lên thị trường số

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chuỗi hoạt động kết nối giao thương, quảng bá và tiêu thụ nông sản, thu hút hội viên, nông dân và các hợp tác xã tham gia. 650 sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu và OCOP được giới thiệu tại 34 gian hàng, tạo cơ hội kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh giới thiệu sản phẩm trực tiếp, nông dân được hướng dẫn cách quảng bá, bán hàng trên các nền tảng số. Đây được xem là hướng đi để rút ngắn khoảng cách giữa sản xuất và thị trường, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn trên môi trường trực tuyến.

Một buổi livestream bán hàng của HTX Nông nghiệp Ea Súp

Ông Lê Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Súp cho rằng, chất lượng nông sản đã được cải thiện, nhưng khả năng tiếp cận thị trường, quảng bá và xây dựng thương hiệu của nông dân vẫn còn hạn chế. Vì vậy, chuyển đổi số cần được hướng dẫn cụ thể để người dân có thể áp dụng ngay vào từng khâu từ sản xuất, giới thiệu đến tiêu thụ sản phẩm.

"Người nông dân của chúng ta tạo ra các sản phẩm ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên, việc đưa các sản phẩm này tiếp cận với thị trường vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh chuyển đổi số, chúng ta triển khai các nội dung hướng dẫn "cầm tay chỉ việc" cho nông dân áp dụng chuyển đổi số vào từng công đoạn của sản phẩm từ sản xuất, quảng bá đến tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội, đưa nông sản tiếp cận các thị trường" - ông Lê Xuân Cường nói.

Cán bộ hội và nông dân tham quan mua sắm tại các gian hàng được trưng bày tại sự kiện

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên mở rộng kênh bán hàng trên môi trường số, tiếp cận công nghệ chế biến sâu và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó là hỗ trợ vốn thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân, tập huấn nghiệp vụ nhận ủy thác với ngân hàng và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Bà H Giang Niê, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk nhận định, thay đổi tư duy sản xuất, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường là yêu cầu quan trọng. Khi nông dân biết ứng dụng công nghệ, chủ động quảng bá và tìm kiếm khách hàng, giá trị sản phẩm sẽ không chỉ nằm ở khâu sản xuất mà còn được nâng lên ở khâu chế biến và tiêu thụ.

"Hội sẽ triển khai liên tục để bà con nông dân tiếp cận được với chuyển đổi số, thị trường và các công nghệ chế biến sâu. Qua đó, giúp sản phẩm của nông dân trở thành sản phẩm đại trà quanh năm, ổn định qua từng năm. Chúng tôi mong muốn sẽ hình thành những "công dân số" và "hợp tác xã số" để cùng đồng hành trong công cuộc chuyển đổi số" - bà H Giang Niê cho biết.