English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đưa nông sản Đắk Lắk từ đồng ruộng lên thị trường số

Thứ Sáu, 23:07, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh kết nối nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời hướng dẫn kỹ năng quảng bá, bán hàng trên nền tảng số để mở rộng thị trường cho nông sản.

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chuỗi hoạt động kết nối giao thương, quảng bá và tiêu thụ nông sản, thu hút hội viên, nông dân và các hợp tác xã tham gia. 650 sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu và OCOP được giới thiệu tại 34 gian hàng, tạo cơ hội kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh giới thiệu sản phẩm trực tiếp, nông dân được hướng dẫn cách quảng bá, bán hàng trên các nền tảng số. Đây được xem là hướng đi để rút ngắn khoảng cách giữa sản xuất và thị trường, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn trên môi trường trực tuyến.

Dua nong san Dak lak tu dong ruong len thi truong so hinh anh 1
Một buổi livestream bán hàng của HTX Nông nghiệp Ea Súp

Ông Lê Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Súp cho rằng, chất lượng nông sản đã được cải thiện, nhưng khả năng tiếp cận thị trường, quảng bá và xây dựng thương hiệu của nông dân vẫn còn hạn chế. Vì vậy, chuyển đổi số cần được hướng dẫn cụ thể để người dân có thể áp dụng ngay vào từng khâu từ sản xuất, giới thiệu đến tiêu thụ sản phẩm.

"Người nông dân của chúng ta tạo ra các sản phẩm ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên, việc đưa các sản phẩm này tiếp cận với thị trường vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh chuyển đổi số, chúng ta triển khai các nội dung hướng dẫn "cầm tay chỉ việc" cho nông dân áp dụng chuyển đổi số vào từng công đoạn của sản phẩm  từ sản xuất, quảng bá đến tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội, đưa nông sản tiếp cận các thị trường" - ông Lê Xuân Cường nói.

Dua nong san Dak lak tu dong ruong len thi truong so hinh anh 2
Cán bộ hội và nông dân tham quan mua sắm tại các gian hàng được trưng bày tại sự kiện

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ hội viên mở rộng kênh bán hàng trên môi trường số, tiếp cận công nghệ chế biến sâu và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó là hỗ trợ vốn thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân, tập huấn nghiệp vụ nhận ủy thác với ngân hàng và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Bà H Giang Niê, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk nhận định, thay đổi tư duy sản xuất, gắn sản xuất với nhu cầu thị trường là yêu cầu quan trọng. Khi nông dân biết ứng dụng công nghệ, chủ động quảng bá và tìm kiếm khách hàng, giá trị sản phẩm sẽ không chỉ nằm ở khâu sản xuất mà còn được nâng lên ở khâu chế biến và tiêu thụ.

"Hội sẽ triển khai liên tục để bà con nông dân tiếp cận được với chuyển đổi số, thị trường và các công nghệ chế biến sâu. Qua đó, giúp sản phẩm của nông dân trở thành sản phẩm đại trà quanh năm, ổn định qua từng năm. Chúng tôi mong muốn sẽ hình thành những "công dân số" và "hợp tác xã số" để cùng đồng hành trong công cuộc chuyển đổi số" - bà H Giang Niê cho biết.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực: Đổi mới quản trị ngành nông, lâm, thủy sản
Phó Thủ tướng Thường trực: Đổi mới quản trị ngành nông, lâm, thủy sản

VOV.VN - Tại cuộc họp với một số Hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu ngành hàng nông, lâm thủy sản sáng 25/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý theo lĩnh vực sang quản trị theo chuỗi giá trị và ngành hàng.

Phó Thủ tướng Thường trực: Đổi mới quản trị ngành nông, lâm, thủy sản

Phó Thủ tướng Thường trực: Đổi mới quản trị ngành nông, lâm, thủy sản

VOV.VN - Tại cuộc họp với một số Hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu ngành hàng nông, lâm thủy sản sáng 25/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý theo lĩnh vực sang quản trị theo chuỗi giá trị và ngành hàng.

Cử tri Lâm Đồng kiến nghị đẩy nhanh các tuyến cao tốc, mở đường cho nông sản
Cử tri Lâm Đồng kiến nghị đẩy nhanh các tuyến cao tốc, mở đường cho nông sản

VOV.VN - Chiều 23/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại xã Đức Trọng.

Cử tri Lâm Đồng kiến nghị đẩy nhanh các tuyến cao tốc, mở đường cho nông sản

Cử tri Lâm Đồng kiến nghị đẩy nhanh các tuyến cao tốc, mở đường cho nông sản

VOV.VN - Chiều 23/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại xã Đức Trọng.

"Xanh hóa" nông nghiệp, nâng giá trị nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
"Xanh hóa" nông nghiệp, nâng giá trị nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

VOV.VN - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL đang chịu tác động ngày càng rõ của hạn hán, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu. Tiết kiệm nước, giảm phát thải, tái sử dụng phụ phẩm đang giúp nông nghiệp xanh mở ra hướng đi mới, nâng giá trị nông sản và tăng khả năng thích ứng

"Xanh hóa" nông nghiệp, nâng giá trị nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

"Xanh hóa" nông nghiệp, nâng giá trị nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

VOV.VN - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL đang chịu tác động ngày càng rõ của hạn hán, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu. Tiết kiệm nước, giảm phát thải, tái sử dụng phụ phẩm đang giúp nông nghiệp xanh mở ra hướng đi mới, nâng giá trị nông sản và tăng khả năng thích ứng

Tuyên Quang sẵn sàng Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch năm 2026
Tuyên Quang sẵn sàng Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch năm 2026

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban Tổ chức, đến nay, công tác chuẩn bị Festival cơ bản bảo đảm tiến độ, sẵn sàng cho lễ khai mạc. Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026 tổ chức thực hiện tại khu vực đường 17/8, phường Minh Xuân.

Tuyên Quang sẵn sàng Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch năm 2026

Tuyên Quang sẵn sàng Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch năm 2026

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban Tổ chức, đến nay, công tác chuẩn bị Festival cơ bản bảo đảm tiến độ, sẵn sàng cho lễ khai mạc. Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026 tổ chức thực hiện tại khu vực đường 17/8, phường Minh Xuân.

Cà Mau: Người phụ nữ trẻ góp phần đưa nông sản U Minh Hạ đi mọi miền
Cà Mau: Người phụ nữ trẻ góp phần đưa nông sản U Minh Hạ đi mọi miền

VOV.VN - Chuyển từ trồng lúa sang cây bồn bồn giúp người dân U Minh Hạ phát triển kinh tế, nhưng việc nhân rộng mô hình lại khiến đầu ra bấp bênh hơn. Trước khó khăn đó, chị Đặng Yến Như (ấp 4, xã Khánh An) đã chủ động ứng dụng nền tảng số để tìm thị trường tiêu thụ, đồng thời đồng hành cùng bà con nâng tầm nông sản.

Cà Mau: Người phụ nữ trẻ góp phần đưa nông sản U Minh Hạ đi mọi miền

Cà Mau: Người phụ nữ trẻ góp phần đưa nông sản U Minh Hạ đi mọi miền

VOV.VN - Chuyển từ trồng lúa sang cây bồn bồn giúp người dân U Minh Hạ phát triển kinh tế, nhưng việc nhân rộng mô hình lại khiến đầu ra bấp bênh hơn. Trước khó khăn đó, chị Đặng Yến Như (ấp 4, xã Khánh An) đã chủ động ứng dụng nền tảng số để tìm thị trường tiêu thụ, đồng thời đồng hành cùng bà con nâng tầm nông sản.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp