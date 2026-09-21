Đắk Lắk gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn tỉnh

Tỉnh Đắk Lắk đã đưa 396 công trình, dự án tồn đọng, kéo dài vào diện theo dõi, xử lý. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 258 dự án, đạt 65,2%. Trong đó, với nhóm dự án ngoài ngân sách, đã xử lý 193/200 dự án, khơi thông hơn 6.900 ha đất; đồng thời chấm dứt 8 dự án kém hiệu quả, thu hồi 91ha đất.

Thành viên Tổ công tác báo cáo tình hình, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ các dự án còn tồn đọng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu tiếp tục rà soát, phân loại các dự án theo từng cấp độ vướng mắc để xác định rõ cơ quan, người chịu trách nhiệm và hướng xử lý. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, không để hồ sơ lòng vòng; trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải vừa tháo gỡ, vừa xử lý trách nhiệm. Việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù phải đúng quy định, không hợp thức hóa sai phạm, không để dự án kéo dài do đùn đẩy hoặc sợ trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cơ quan tập trung xử lý từng nhóm vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ giải quyết.

“Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành phân loại, phân cấp xử lý theo cấp độ. Phân công nhiệm vụ, đảm bảo toàn bộ dự án được xác định rõ tình trạng pháp lý, cơ quan chủ trì, nhiệm vụ, sản phẩm, thời hạn, phương án khả thi. Hoàn thành trước ngày 30/9. Đề nghị các chủ đầu tư, yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình. Trường hợp nào qua rà soát đơn vị thi công không đáp ứng năng lực thì xem xét thay thế hoặc là chấm dứt hợp đồng thi công, mạnh dạn làm cái việc này”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.