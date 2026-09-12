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Đắk Lắk tìm giải pháp để công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp

Thứ Bảy, 17:00, 12/09/2026
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VOV.VN - Thay vì chờ giải pháp có sẵn, doanh nghiệp được khuyến khích nêu những bài toán cụ thể để chính quyền kết nối nguồn lực, cùng doanh nghiệp công nghệ tìm lời giải. Đây là nội dung được trao đổi tại chương trình “Cà phê doanh nhân” lần thứ 6 năm 2026, do tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng nay (12/9).

Thực hiện Nghị quyết 57, năm nay Đắk Lắk dự kiến bố trí hơn 1.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời dự kiến tiếp tục tăng trong những năm tới. Tuy nhiên, đến nay tỉnh mới phân bổ được khoảng 30 tỷ đồng và số kinh phí này cũng chưa sử dụng hết.

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Chương trình Cà phê doanh nhân thu hút đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk tham gia.

Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết Đắk Lắk không thiếu nguồn lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với các chính sách hỗ trợ đang được áp dụng, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được hỗ trợ tới 100 triệu đồng mỗi năm. Một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được ngân sách tài trợ từ 50% đến 100% chi phí nhân công, vật liệu và trang thiết bị. Tuy nhiên, cần xây dựng được những dự án, đề xuất đủ cụ thể để triển khai.

Còn ông Phạm Ngọc Duy Liêm, đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cho rằng, thị trường hiện nay không thiếu phần mềm hay các giải pháp công nghệ. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải xác định được mình cần gì và bài toán nào có thể giải bằng công nghệ, từ đó đưa ra yêu cầu cụ thể đối với doanh nghiệp công nghệ.

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Các đại biểu nêu nhiều vấn đề và để xuất giải pháp để gỡ những điểm nghẽn về khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

“Các doanh nghiệp công nghệ chúng tôi đang thiếu là yêu cầu từ phía doanh nghiệp, tức là chúng ta phải trao đổi hai chiều, không chỉ là doanh nghiệp công nghệ tới phô diễn công nghệ mà là các doanh nghiệp sẽ phải đưa ra các bài toán, đưa ra các khó khăn để doanh nghiệp công nghệ đi giải”, ông Phạm Ngọc Duy Liêm bày tỏ.

Các đại biểu đề xuất, với lợi thế về nông nghiệp, chế biến nông sản và du lịch, Đắk Lắk có thể ưu tiên những bài toán như nông nghiệp thông minh, truy xuất nguồn gốc, quản lý sản xuất, chế biến và du lịch thông minh; xây dựng không gian trải nghiệm công nghệ, nơi doanh nghiệp đưa ra bài toán để các đơn vị công nghệ thử nghiệm giải pháp trong khoảng 3 đến 6 tháng; nếu chứng minh được hiệu quả thì tiếp tục nhân rộng.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trong quá trình ứng dụng công nghệ, ba điểm nghẽn lớn là nguồn vốn đầu tư, nhân lực vận hành và tâm lý ngại thay đổi. Do đó, để tháo gỡ, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư vào công nghệ có bản quyền, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia công nghệ.

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Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, kết nối nguồn lực, cùng doanh nghiệp công nghệ tìm lời giải các bài toán của doanh nghiệp.

Ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp nên thay đổi về tư duy, về mô hình quản trị, cần phải xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo trong nội bộ đơn vị. Cần tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của địa phương, quan tâm đến mô hình liên kết ‘ba nhà’, doanh nghiệp đặt hàng các sở và doanh nghiệp nên đặt hàng cho các trường trên địa bàn tỉnh, các viện nghiên cứu và các chuyên gia công nghệ trong ngoài tỉnh, doanh nghiệp cần gì, đặt hàng cái gì để cho viện, cho sở, hoặc là cho các trường sẽ giải ra bài toán đó”.

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Đắk Lắk khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ

VOV.VN - Sau hơn 2 tháng triển khai, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng nghiệm thu đưa vào sử dụng theo kế hoạch từ ngày 15/9, khi mưa bão cận kề.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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