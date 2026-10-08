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Đắk Lắk mở rộng cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp từ chuyển đổi số

Thứ Năm, 18:32, 08/10/2026
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VOV.VN - Ngày 8/10, tại phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (01/10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk”.


Điểm nhấn tại sự kiện là Lễ phát động triển khai thí điểm 4 mô hình mẫu Phong trào “Bình dân học vụ số”, gồm: “Công dân số tiêu biểu”, “Thôn, buôn, khu phố số tiêu biểu”, “Nông thôn số - Làm giàu từ công nghệ” và “Thôn, buôn số - vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Hoạt động này hướng tới mục tiêu phổ cập kỹ năng số, giúp người dân vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số chủ động tiếp cận công nghệ, dịch vụ công trực tuyến và nâng cao sinh kế.

Dak lak mo rong co hoi phat trien cho nguoi dan, doanh nghiep tu chuyen doi so hinh anh 1
Đắk Lắk đưa công nghệ số đến từng thôn, buôn

Bên cạnh đó, chương trình còn diễn ra hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề về ứng dụng công nghệ cao, IoT, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, truy xuất nguồn gốc trong chuỗi giá trị thủy sản, cùng Không gian trưng bày, giới thiệu nhiều giải pháp, sản phẩm công nghệ tiên tiến.

Nhấn mạnh về các chính sách đồng hành và định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư các cái nền tảng, các ứng dụng số theo hình thức PPP, ví dụ như về đô thị thông minh, về quản lý môi trường để nâng cao chất lượng sống cho người dân.

"Đắk Lắk tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ các nguồn vốn ODA, nhất là cho các vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sở cũng cam kết sẽ hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công cuộc chuyển đổi số", ông Bùi Thanh Toàn cho biết.

Dak lak mo rong co hoi phat trien cho nguoi dan, doanh nghiep tu chuyen doi so hinh anh 2
Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2026

Phát biểu tại Lễ phát động triển khai thí điểm 04 mô hình mẫu Phong trào “Bình dân học vụ số”, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng, sau thời gian triển khai thí điểm sẽ xuất hiện ngày càng nhiều công dân số tiêu biểu, nhiều thôn, buôn, khu phố số tiêu biểu; hình thành các mô hình nông thôn số gắn với phát triển kinh tế số, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và kỹ năng số của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Thành công của các mô hình không chỉ được đo bằng các chỉ số, số liệu báo cáo mà phải được thể hiện bằng những thay đổi thực chất trong đời sống của người dân; người dân biết sử dụng công nghệ, tin tưởng công nghệ và được hưởng lợi từ công nghệ.

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Đắk Lắk tìm động lực tăng trưởng mới từ khoa học, công nghệ

VOV.VN - Đắk Lắk cần biến lợi thế về không gian, tài nguyên và vùng nguyên liệu thành động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nội dung này được đặt ra tại Hội thảo khoa học về mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất, tổ chức ngày 6/10.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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