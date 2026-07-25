Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk: Ngày hội ngành hàng tỷ đô, đánh thức bản sắc buôn làng

Từ những nhịp cồng chiêng, điệu múa xoang đến các sản phẩm OCOP, mô hình du lịch cộng đồng và hoạt động xúc tiến thương mại, Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất được kỳ vọng trở thành điểm hẹn kết nối kinh tế, văn hóa và du lịch, góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk vươn xa.

Các nghệ nhân và đội văn nghệ của buôn Puăn, xã Ea Phê tranh thủ ôn luyện các bài chiêng.

Những ngày này, nhà cộng đồng buôn Puăn, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk rộn ràng tiếng cồng chiêng và nhịp múa xoang. Bên cạnh việc chăm sóc vườn cây trước mùa thu hoạch, các nghệ nhân và đội văn nghệ của buôn tranh thủ ôn luyện các bài chiêng, điệu múa để tham gia các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất.

Ông Y Cư Ayun, người dân buôn Puăn cho biết, lễ hội đang đến gần nên mọi người đều hăng say tập luyện. Mới đây, xã tổ chức lớp truyền dạy cồng chiêng, tạo điều kiện để các nghệ nhân ôn luyện, chỉnh sửa kỹ thuật diễn tấu, chuẩn bị những tiết mục đặc sắc phục vụ lễ hội.

“Có lễ hội sầu riêng sắp tới thì bên đội cồng chiêng buôn Puăn mình cố gắng hết sức tham gia đánh chiêng và múa xoang cho tốt hơn. Mình mong muốn lễ hội sầu riêng để cho bà con mình phát triển kinh tế, trồng sầu riêng, mong sầu riêng có giá hơn cho ổn định đời sống của nhân dân”, ông Y Cư Ayun chia sẻ.

Các doanh nghiệp, đơn vị du lịch đi tham quan, kết nối với các vườn sầu riêng để hình thành chuỗi sản phẩm dịp lễ hội.

Là vùng trọng điểm với khoảng 850 ha sầu riêng, xã Ea Phê xem Lễ hội Sầu riêng không chỉ là dịp quảng bá nông sản mà còn là cơ hội giới thiệu bản sắc của 23 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Sau thành công của Ngày hội Văn hóa các dân tộc đầu năm nay thu hút hơn 25.000 lượt du khách, địa phương tiếp tục chuẩn bị các hoạt động văn hóa, ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP và phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch UBND xã Ea Phê, điểm nhấn của địa phương tại lễ hội sẽ là các hoạt động giới thiệu văn hóa Bru - Vân Kiều, gắn với định hướng phát triển du lịch cộng đồng.

“Hưởng ứng Lễ hội sầu riêng lần thứ nhất năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk, xã Ea Phê cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP và trình diễn một số nghề của người Bru - Vân Kiều. Điểm nhấn của xã là sẽ triển khai tuyến đường và tiến tới trong tương lai thì sẽ phát huy du lịch cộng đồng đối với người dân tộc Bru-Vân Kiều”, bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết.

Tại xã Krông Pắc, nơi diễn ra các phiên đấu giá sầu riêng trong khuôn khổ lễ hội, công tác chuẩn bị cũng được đẩy nhanh. Ngoài chương trình đấu giá của tỉnh, địa phương còn tổ chức thêm 5 hoạt động hưởng ứng từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9. Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắc cho biết, mô hình đấu giá được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối giữa nhà vườn, doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk theo chuỗi giá trị.

Xã Krông Pắc kỳ vọng mô hình đấu giá vườn sầu riêng sẽ tạo thêm kênh kết nối giữa nhà vườn, doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu.

“Xã chúng tôi kỳ vọng rất nhiều vào hoạt động bán đấu giá sản phẩm vườn sầu riêng, đây là một cơ hội mở ra một cách thức để tiếp cận với ngành hàng này theo chuỗi sản xuất cũng như là cơ hội để quảng bá thương hiệu sầu riêng Krông Pắc nói riêng và sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk nói chung.”, ông Lại Đức Đại bày tỏ.

Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, kế thừa thành công từ hai kỳ tổ chức tại Krông Pắc, đánh dấu bước chuyển từ một sự kiện địa phương thành lễ hội của ngành hàng chủ lực mang tầm vóc toàn tỉnh.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho rằng, lễ hội không chỉ quảng bá thương hiệu sầu riêng mà còn kỳ vọng tạo sức bật cho du lịch và thu hút đầu tư vào địa phương.

“Chúng tôi kỳ vọng tại lễ hội lần này thì sẽ đón khoảng trên 300.000 lượt khách du lịch đến với tỉnh Đắk Lắk, ngoài ra thì sẽ giúp nâng cao thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk đến với thị trường trong và ngoài nước, tạo thương hiệu riêng. Sẽ có nhiều hoạt động bên lề để quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người của tỉnh Đắk Lắk, tạo sức hút, điểm nhấn để thu hút du khách, lan tỏa giá trị sầu riêng Đắk Lắk đến với cả nước và các quốc gia trên thế giới”, ông Trần Hồng Tiến nhấn mạnh.

Lễ hội Sầu riêng lần thứ nhất không chỉ tôn vinh quả sầu riêng, mà còn khẳng định khát vọng xây dựng thương hiệu nông sản gắn với bản sắc Tây Nguyên, phát triển du lịch và nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng tỷ đô.

Đắk Lắk hiện có gần 45.000 ha sầu riêng, chiếm hơn 1/5 diện tích cả nước; năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,1 tỷ USD, đưa sầu riêng trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp chủ lực của địa phương. Phía sau những con số ấy là sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân, là sự đổi thay của nhiều buôn làng và nguồn lực để gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa bản địa.

Vì vậy, Lễ hội Sầu riêng lần thứ nhất không chỉ tôn vinh loại trái cây này, mà còn khẳng định khát vọng xây dựng thương hiệu nông sản gắn với bản sắc Tây Nguyên, phát triển du lịch và nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng tỷ đô. Khi những nhịp cồng chiêng ngân vang giữa mùa sầu riêng chín, đó cũng là lúc Đắk Lắk kể với bạn bè trong nước và quốc tế câu chuyện về một vùng đất biết biến lợi thế nông nghiệp thành động lực phát triển kinh tế - xã hội./.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026: Nâng tầm chuỗi giá trị và thúc đẩy du lịch VOV.VN - Với nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt từ 15/8/2026 - 2/9/2026, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 kỳ vọng sẽ thu hút trên 300.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và lưu trú tại địa phương; khẳng định vị thế Đắk Lắk là trung tâm sầu riêng của Việt Nam và điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch nông nghiệp khu vực.