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Trung Quốc nhập khẩu gần 1,87 triệu tấn sầu riêng trong năm 2025

Thứ Tư, 17:36, 22/07/2026
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VOV.VN - Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, năm 2025, nước này nhập khẩu gần 1,87 triệu tấn sầu riêng, tăng gấp đôi so với năm 2022.

Thông tin được ông Vương Quân, Phó Tổng cục trưởng kiêm người phát ngôn của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đưa ra tại cuộc họp báo tổ chức hôm nay (22/7) tại Bắc Kinh.

Ông cho biết, từ “tự do cherry” đến “tự do sầu riêng”, ngày càng nhiều mặt hàng chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới đang được đưa đến các hộ gia đình Trung Quốc.

Ông lấy sầu riêng làm ví dụ: “Kể từ năm 2022, chúng tôi đã hoàn tất quy trình phê duyệt nhập khẩu sầu riêng cho 5 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Malaysia và Lào, liên tục mở rộng nguồn nhập khẩu. Năm ngoái, nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc đạt 1,868 triệu tấn, gấp đôi so với năm 2022. Sầu riêng hiện nay có thể dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng trái cây gần nhà, với nhiều lựa chọn hơn và giá cả phải chăng hơn.”

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Giá bán một số sản phẩm sầu riêng tươi của 2 siêu thị Hema và Xiaoxiang Meituan Trung Quốc

Theo người phát ngôn, Trung Quốc hiện đã trở thành đối tác thương mại chính của hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với nguồn hàng nhập khẩu được mở rộng hơn, chủng loại đa dạng hơn và cơ cấu tối ưu hơn. Ông Vương Quân cũng cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ mở rộng nhập khẩu trên cơ sở tối ưu hóa tiếp cận thị trường, giám sát và dịch vụ.

Theo quan chức này, kể từ đầu năm đến nay, đã có thêm 264 loại nông sản, thực phẩm từ 79 quốc gia mới được cấp phép tiếp cận thị trường nước này, nâng tổng nguồn cung nông sản và thực phẩm nhập khẩu lên hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Ông cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục tối ưu hóa các thủ tục kiểm dịch và tiếp cận thị trường đối với các mặt hàng nông sản, thực phẩm trong khi vẫn đảm bảo an toàn, đồng thời đa dạng hóa hơn nữa thị trường nhập khẩu.

Tháng 8/2024, Malaysia chính thức được cấp phép xuất khẩu trực tiếp sầu riêng tươi nguyên quả sang Trung Quốc, thay vì chỉ được phép xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, sầu riêng xay nhuyễn và các sản phẩm chế biến từ sầu riêng như trước đây. Điều này đã dẫn đến sự tăng trưởng bùng nổ trong xuất khẩu sầu riêng tươi của Malaysia sang Trung Quốc, với mức tăng 500% trong năm ngoái.

Theo tờ The Straits Times, Malaysia đang nghiên cứu một tuyến đường bộ để xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc nhằm khắc phục tình trạng nguồn cung dư thừa. Nếu việc vận chuyển sầu riêng tươi bằng đường bộ được chấp thuận, điều này sẽ cho phép khối lượng vận chuyển lớn hơn và giảm chi phí hậu cần lên đến 40%, theo một quan chức Malaysia.

Trước đó, cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu sầu riêng tươi của nước này đạt 156.000 tấn trong quý đầu tiên của năm 2026, tăng 294% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn đến từ Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, Việt Nam đã vượt Thái Lan trở thành nhà cung cấp lớn nhất, chiếm khoảng 50,37% tổng lượng nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc.

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Khai mạc “Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026”

VOV.VN - Nhằm xúc tiến, hỗ trợ tiêu thụ nông sản chủ lực địa phương, đặc biệt là sản phẩm sầu riêng trong thời khắc thu hoạch cao điểm, sáng 27/6, Sở Công Thương TP. Cần Thơ tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026”.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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