Đắk Lắk nêu hạn xử lý 1.500 hồ sơ đất đai bị phong tỏa



Chiều 6/11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết các vướng mắc liên quan đến 1.480 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định tại khu vực Phú Yên cũ, thuộc địa bàn 9 xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk hiện nay.

Nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân ở phường Đông Hòa cũ bị ngăn chặn giao dịch kéo dài, ảnh hưởng đến quyền chuyển nhượng, thế chấp và các quyền lợi hợp pháp khác

1.480 trường hợp được phân thành 6 nhóm để áp dụng phương án xử lý phù hợp với tình trạng pháp lý và quy hoạch sử dụng đất trước đây cũng như hiện nay. Trong đó, những trường hợp trước đây chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp quy hoạch và hiện nay tiếp tục phù hợp sẽ được cho tồn tại các quyết định đã ban hành, không đặt vấn đề truy thu thêm nghĩa vụ tài chính.

Với những trường hợp trước đây chưa phù hợp nhưng hiện nay đã phù hợp quy hoạch, cơ quan chức năng sẽ hủy quyết định cũ, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp sai, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp lại và xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk báo cáo 6 nhóm phương án xử lý, trong đó ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất

Đối với trường hợp chỉ một phần diện tích phù hợp quy hoạch đất ở, việc cấp lại giấy chứng nhận và thực hiện nghĩa vụ tài chính được tính theo phần diện tích phù hợp. Những trường hợp không còn phù hợp quy hoạch sẽ bị hủy quyết định chuyển mục đích, thu hồi giấy chứng nhận cấp sai, hoàn trả tiền người dân đã nộp và cấp lại giấy chứng nhận theo mục đích sử dụng đất ban đầu. Riêng những trường hợp đã thực hiện quyền chuyển nhượng được tiếp tục bảo đảm quyền sử dụng đất theo quy định.

Ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, việc xử lý phải đặt quyền và lợi ích hợp pháp của người dân lên hàng đầu, trên cơ sở các bản án, quy định pháp luật và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu Tổ công tác số 1341 phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý gần 1.500 hồ sơ đất sai quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân

Để bảo đảm tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu Tổ công tác số 1341, do ông Phạm Ngọc Hùng làm Tổ trưởng, phối hợp chặt chẽ với các xã, phường theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền địa phương; định kỳ báo cáo kết quả để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các địa phương ưu tiên giải quyết trước những trường hợp có đủ cơ sở pháp lý, phù hợp quy hoạch; đồng thời phải linh hoạt trong xử lý từng hồ sơ nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và công tác quản lý đất đai của Nhà nước.

Một căn nhà tại khu vực phường Đông Hòa, Phú Yên cũ bị bỏ hoang do vướng mắc pháp lý về đất đai, không thể thực hiện các giao dịch theo quy định

Theo kế hoạch, các xã, phường phải hoàn thành việc rà soát, phân nhóm và công khai danh sách các trường hợp trước ngày 15/11. Các nhóm hồ sơ được xử lý theo từng mốc thời gian cụ thể; việc hoàn trả tiền cho người dân, điều chỉnh giấy chứng nhận và tháo gỡ các biện pháp ngăn chặn giao dịch được triển khai đồng bộ. Toàn bộ nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Việc Đắk Lắk triển khai đồng bộ phương án xử lý gần 1.500 hồ sơ là bước tiếp theo trong quá trình tháo gỡ vướng mắc đất đai đã được Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh từ ngày 4/10 qua bài viết “Gần 1.500 hồ sơ sai phạm đất đai ở Đắk Lắk, vì sao cùng sai phạm xử lý khác nhau?”. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất 6 phương án xử lý, cuộc họp này hướng tới giải quyết dứt điểm những tồn đọng kéo dài, khôi phục quyền giao dịch hợp pháp về đất đai của người dân.