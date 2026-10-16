Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết xử lý 1.156 hồ sơ đất đai trong tháng 10

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, cử tri phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kiến nghị giải quyết 1.156 hồ sơ đất đai bị ngăn chặn giao dịch từ năm 2020. Dù vụ án liên quan đã được xét xử, các hồ sơ vẫn chưa được tháo gỡ, khiến người dân không thể chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất để giải quyết khó khăn tài chính, đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị đóng băng giao dịch từ năm 2020, khiến người dân không thể chuyển nhượng, thế chấp vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Tiếp thu kiến nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, địa phương đã rà soát toàn bộ 1.156 trường hợp, trong đó 1.038 trường hợp phù hợp với quy hoạch hiện nay, 8 trường hợp phù hợp một phần và 110 trường hợp không phù hợp với quy hoạch. Các cơ quan chuyên môn đang xây dựng phương án xử lý theo từng nhóm, tập trung làm rõ căn cứ pháp lý, nhất là việc xác định nghĩa vụ tài chính khi áp dụng Luật Đất đai năm 2024.

Trước mắt báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho ý kiến định hướng xử lý trước ngày 25/10.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cơ quan chức năng phân loại cụ thể từng trường hợp, trường hợp nào đã rõ căn cứ pháp luật thì khẩn trương xử lý, không chờ giải quyết đồng loạt toàn bộ hồ sơ mới tháo gỡ. Việc xử lý phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời xác định rõ phương án đối với các trường hợp phù hợp quy hoạch hiện nay nhưng khác nhau về điều kiện tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

“Với trách nhiệm Bí thư Tỉnh ủy tôi sẽ chỉ đạo sâu sát việc này và cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt, giải quyết vấn đề bức xúc này của bà con. Tôi nhắc lại trước ngày 25/10 Thường vụ sẽ nghe và cho ý kiến định hướng quan điểm xử lý việc này và sẽ thành lập một tổ công tác do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách mảng này tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm việc này càng sớm càng tốt”, ông Triết thông tin.

Nhà ở bị bỏ hoang do vướng mắc về hồ sơ đất đai, người dân gặp khó khăn trong chuyển nhượng, sửa chữa và khai thác giá trị tài sản.

Trước đó, ngày 4/10, Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh gần 1.500 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định tại khu vực Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Ngoài 1.156 hồ sơ tại Đông Hòa, còn có hơn 300 hồ sơ tại Sông Cầu. Việc chậm xử lý kéo dài ảnh hưởng đến quyền giao dịch đất đai của người dân, đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ trên cơ sở đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.