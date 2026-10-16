English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết xử lý 1.156 hồ sơ đất đai trong tháng 10

Thứ Sáu, 16:29, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đối với 1.156 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực Đông Hòa cũ trong tháng 10 này. Trước ngày 25/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe báo cáo, cho ý kiến định hướng xử lý, ưu tiên giải quyết trước những trường hợp đủ điều kiện pháp lý.

 

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, cử tri phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kiến nghị giải quyết 1.156 hồ sơ đất đai bị ngăn chặn giao dịch từ năm 2020. Dù vụ án liên quan đã được xét xử, các hồ sơ vẫn chưa được tháo gỡ, khiến người dân không thể chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất để giải quyết khó khăn tài chính, đầu tư sản xuất, kinh doanh.

bi thu tinh uy Dak lak cam ket xu ly 1.156 ho so dat dai trong thang 10 hinh anh 1
Nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị đóng băng giao dịch từ năm 2020, khiến người dân không thể chuyển nhượng, thế chấp vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Tiếp thu kiến nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, địa phương đã rà soát toàn bộ 1.156 trường hợp, trong đó 1.038 trường hợp phù hợp với quy hoạch hiện nay, 8 trường hợp phù hợp một phần và 110 trường hợp không phù hợp với quy hoạch. Các cơ quan chuyên môn đang xây dựng phương án xử lý theo từng nhóm, tập trung làm rõ căn cứ pháp lý, nhất là việc xác định nghĩa vụ tài chính khi áp dụng Luật Đất đai năm 2024.

bi thu tinh uy Dak lak cam ket xu ly 1.156 ho so dat dai trong thang 10 hinh anh 2
Trước mắt báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho ý kiến định hướng xử lý trước ngày 25/10.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cơ quan chức năng phân loại cụ thể từng trường hợp, trường hợp nào đã rõ căn cứ pháp luật thì khẩn trương xử lý, không chờ giải quyết đồng loạt toàn bộ hồ sơ mới tháo gỡ. Việc xử lý phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời xác định rõ phương án đối với các trường hợp phù hợp quy hoạch hiện nay nhưng khác nhau về điều kiện tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

 “Với trách nhiệm Bí thư Tỉnh ủy tôi sẽ chỉ đạo sâu sát việc này và cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt, giải quyết vấn đề bức xúc này của bà con. Tôi nhắc lại trước ngày 25/10 Thường vụ sẽ nghe và cho ý kiến định hướng quan điểm xử lý việc này và sẽ thành lập một tổ công tác do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách mảng này tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm việc  này càng sớm càng tốt”, ông Triết thông tin.

bi thu tinh uy Dak lak cam ket xu ly 1.156 ho so dat dai trong thang 10 hinh anh 3
Nhà ở bị bỏ hoang do vướng mắc về hồ sơ đất đai, người dân gặp khó khăn trong chuyển nhượng, sửa chữa và khai thác giá trị tài sản.

Trước đó, ngày 4/10, Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh gần 1.500 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định tại khu vực Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk. Ngoài 1.156 hồ sơ tại Đông Hòa, còn có hơn 300 hồ sơ tại Sông Cầu. Việc chậm xử lý kéo dài ảnh hưởng đến quyền giao dịch đất đai của người dân, đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ trên cơ sở đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

hon-1-nghin-bia-do-cua-nguoi-dan-bi-chan-giao-dich.jpg

Gần 1.500 hồ sơ sai phạm đất đai ở Đắk Lắk: Vì sao cùng sai phạm, xử lý khác nhau?

VOV.VN - Gần 1.500 thửa đất tại Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk, chuyển sang đất ở giai đoạn 2018-2019 bị xác định trái Luật Đất đai 2013. Khi xử lý, Luật Đất đai 2024 đã có hiệu lực, khiến việc áp dụng pháp luật gặp vướng mắc, trong khi hơn 1.000 chủ đất vẫn bị phong tỏa giao dịch, khó vay vốn, chuyển nhượng.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 2 cán bộ huyện Đông Hoà (Phú Yên) sai phạm về quản lý đất đai
Khởi tố 2 cán bộ huyện Đông Hoà (Phú Yên) sai phạm về quản lý đất đai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với hai cán bộ huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên sai phạm về quản lý đất.

Khởi tố 2 cán bộ huyện Đông Hoà (Phú Yên) sai phạm về quản lý đất đai

Khởi tố 2 cán bộ huyện Đông Hoà (Phú Yên) sai phạm về quản lý đất đai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với hai cán bộ huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên sai phạm về quản lý đất.

Đắk Lắk: Kịch bản tăng trưởng công nghiệp, xây dựng nhiều rủi ro, khó khả thi
Đắk Lắk: Kịch bản tăng trưởng công nghiệp, xây dựng nhiều rủi ro, khó khả thi

VOV.VN -Sau 9 tháng, tăng trưởng GRDP của Đắk Lắk chỉ đạt 8,22%, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 khoảng 10,02%, mức tăng quý IV phải đạt 13,63%, trong đó, xây dựng và công nghiệp đang là hai lĩnh vực chịu sức ép lớn nhất.

Đắk Lắk: Kịch bản tăng trưởng công nghiệp, xây dựng nhiều rủi ro, khó khả thi

Đắk Lắk: Kịch bản tăng trưởng công nghiệp, xây dựng nhiều rủi ro, khó khả thi

VOV.VN -Sau 9 tháng, tăng trưởng GRDP của Đắk Lắk chỉ đạt 8,22%, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 khoảng 10,02%, mức tăng quý IV phải đạt 13,63%, trong đó, xây dựng và công nghiệp đang là hai lĩnh vực chịu sức ép lớn nhất.

Nông dân Đắk Lắk đưa công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản
Nông dân Đắk Lắk đưa công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Từ việc điều khiển tưới qua điện thoại đến tìm kiếm khách hàng trên nền tảng trực tuyến, công nghệ số đang từng bước hiện diện trong sản xuất, kinh doanh của nông dân Đắk Lắk, giúp nông dân chủ động hơn trong chăm sóc cây trồng, kết nối tiêu thụ nông sản.

Nông dân Đắk Lắk đưa công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản

Nông dân Đắk Lắk đưa công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Từ việc điều khiển tưới qua điện thoại đến tìm kiếm khách hàng trên nền tảng trực tuyến, công nghệ số đang từng bước hiện diện trong sản xuất, kinh doanh của nông dân Đắk Lắk, giúp nông dân chủ động hơn trong chăm sóc cây trồng, kết nối tiêu thụ nông sản.

Đắk Lắk tạo động lực phát triển vùng biên
Đắk Lắk tạo động lực phát triển vùng biên

VOV.VN -Chiều 15/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đắk Lắk tạo động lực phát triển vùng biên

Đắk Lắk tạo động lực phát triển vùng biên

VOV.VN -Chiều 15/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đắk Lắk nghiên cứu đầu tư cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk đoạn Phú Yên - Buôn Hồ
Đắk Lắk nghiên cứu đầu tư cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk đoạn Phú Yên - Buôn Hồ

VOV.VN - Ngày 15/10, UBND tỉnh Đắk Lắk họp nghe báo cáo kết quả nghiên cứu bước đầu Dự án cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk, đoạn Phú Yên - Buôn Hồ. Với chiều dài khoảng 125 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 33.500 tỷ đồng.

Đắk Lắk nghiên cứu đầu tư cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk đoạn Phú Yên - Buôn Hồ

Đắk Lắk nghiên cứu đầu tư cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk đoạn Phú Yên - Buôn Hồ

VOV.VN - Ngày 15/10, UBND tỉnh Đắk Lắk họp nghe báo cáo kết quả nghiên cứu bước đầu Dự án cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk, đoạn Phú Yên - Buôn Hồ. Với chiều dài khoảng 125 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 33.500 tỷ đồng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp