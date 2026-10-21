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Đắk Lắk phân bổ hơn 4.500 tỷ đồng vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ Tư, 21:04, 21/10/2026
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VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk sẽ phân bổ hơn 4.500 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Đây là nguồn lực chính để Đắk Lắk tiếp tục xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Trong số 4.522 tỷ đồng được UBND tỉnh Đắk Lắk phân bổ, có hơn 2.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, được bố trí cho 88 xã. Gần 2.000 tỷ đồng còn lại là vốn địa phương, tỉnh sẽ phân bổ tới toàn bộ 102 xã, phường. Riêng năm 2026, số kinh phí được phân bổ là 540 tỷ đồng.

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Nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Lắk.

Nguồn vốn được phân bổ trực tiếp cho các địa phương nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

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Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Ea Hiao.

Ông Bùi Hồng Quý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm 2026 là năm đầu triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Việc Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua nghị quyết phân bổ vốn tạo cơ sở pháp lý để các địa phương, ngành chức năng triển khai nhiệm vụ ngay trong năm đầu, đồng thời tạo tiền đề thực hiện chương trình trong những năm tiếp theo.

“Với vai trò là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ bám sát các chỉ đạo của Trung ương cũng như yêu cầu của tỉnh và sẽ kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai cho địa phương. Đồng thời, Sở thường xuyên có theo dõi và hướng dẫn, có những định hướng về phát triển tập trung vào phát triển kinh tế nông nghiệp đảm bảo các nhiệm vụ kịp thời đạt hiệu quả”, ông Bùi Hồng Quý cho biết thêm.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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