Phấn đấu giải ngân 100% vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương; xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần theo dõi, đôn đốc, điều phối và kiểm tra trong năm 2026, qua đó bảo đảm việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia được thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Chương trình, việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng thời thực hiện nghiêm nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả". Chương trình cũng nhấn mạnh phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương trong quá trình triển khai.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là các bộ, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn để bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp và bộ máy quản lý Chương trình phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, Chương trình đặt mục tiêu các bộ, ngành và địa phương tập trung phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên theo đúng quy định, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương sẽ tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; chuẩn bị đầy đủ báo cáo, số liệu phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các Chương trình trong thời gian tới.