Đắk Lắk phấn đấu giải ngân đầu tư công trên 90%

Trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 do Thủ tướng Chính phủ giao, Đắk Lắk đã giải ngân 5.828 tỷ đồng, đạt 66,98%, xếp thứ 25/34 tỉnh, thành phố. Tiến độ giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có vướng mắc giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn thu tiền sử dụng đất và một số nguồn vốn mới được giao vào cuối tháng 10.

Toàn cảnh cuộc họp của UBND tỉnh Đắk Lắk về giải ngân vốn đầu tư công.

Đáng chú ý, một số dự án trọng điểm quốc gia cũng đang chậm giải ngân. Ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp, Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A), đề xuất giải pháp đẩy nhanh giải ngân hơn 221 tỷ đồng vốn đầu tư của Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

“Hiện còn 221 tỷ đồng vốn chưa chắc có thể giải ngân hết trong năm nay. Ban A đề xuất được trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh đối với hệ thống giao thông thông minh (ITS). Nếu được chấp thuận, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất thủ tục thẩm định trước ngày 17/11, sau đó tổ chức đấu thầu và thực hiện tạm ứng cho nhà thầu trước ngày 31/12. Trường hợp hệ thống ITS được triển khai và cho phép nâng mức tạm ứng từ 30% lên 60%, Ban A cam kết giải ngân toàn bộ số vốn còn lại”, ông Đông cho biết.

Ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban A tỉnh Đắk Lắk đề xuất giải pháp đối với 221 tỷ đồng vốn đầu tư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Trên cơ sở rà soát các nguồn vốn, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xây dựng 3 kịch bản nhằm nâng tỷ lệ giải ngân lên khoảng 94-97%, tùy khả năng triển khai hệ thống ITS và mức tạm ứng tại các dự án đủ điều kiện. Trong đó, tỉnh tính đến việc đẩy nhanh giải ngân các dự án thành phần cao tốc, trường liên cấp tại các xã biên giới và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh đặt mục tiêu giải ngân trên 90% vốn đầu tư công, nhằm cải thiện tiến độ và thoát khỏi nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. Sở Tài chính cũng xây dựng các phương án với mục tiêu cao hơn để dự phòng trường hợp một số chủ đầu tư không hoàn thành kế hoạch.

“Nếu nỗ lực tối đa, tỷ lệ giải ngân có thể đạt 92%. Tuy nhiên, Sở Tài chính đề xuất thêm 3 phương án với mục tiêu cao hơn, tạo dư địa dự phòng trong trường hợp một số chủ đầu tư gặp khó khăn, không đạt tiến độ. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm tỷ lệ giải ngân trên 90%, đưa tỉnh ra khỏi nhóm địa phương có tiến độ giải ngân thấp”, ông Huy cho biết.

Ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban A tỉnh Đắk Lắk đề xuất giải pháp đối với 221 tỷ đồng vốn đầu tư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thống nhất chủ trương triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS), đồng thời đồng ý rà soát, lựa chọn các dự án đủ điều kiện để xem xét nâng mức tạm ứng lên tối đa 60%. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư không giữ vốn bằng mọi giá mà phải chủ động rà soát, xử lý vướng mắc đối với từng dự án, từng khoản vốn. Những khoản vốn có thể điều chuyển cần thực hiện ngay; các trường hợp chưa rõ khả năng giải ngân phải khẩn trương họp bàn, đưa ra quyết định, tránh dồn đến cuối năm.

“Nếu cứ nể nang, giữ vốn cho các ban quản lý dự án và chủ đầu tư thì sẽ khó hoàn thành mục tiêu giải ngân. Những khoản vốn hàng trăm tỷ đồng đã xác định không thể giải ngân cần điều chuyển ngay. Với những khoản còn chưa chắc chắn, phải khẩn trương họp bàn, tháo gỡ vướng mắc. Nếu xét thấy không khả thi thì quyết định điều chuyển sớm, không chờ đến ngày 15/12”, ông Huy nhấn mạnh.