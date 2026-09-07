Áp lực giải ngân vốn đầu tư công đè nặng lên Đắk Lắk

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Đắk Lắk hơn 11.294 tỷ đồng; đến ngày 4/9 đã phân bổ chi tiết hơn 9.918 tỷ đồng, đạt 87,82%. Số vốn đã giải ngân gần 3.879 tỷ đồng, bằng 39% số vốn được giao chi tiết và 34,35% tổng kế hoạch. Đáng chú ý, còn 1.375 tỷ đồng chưa đủ điều kiện giao vốn.

Theo ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, tháng 8 theo kịch bản phải giải ngân ít nhất 3.000 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 604 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu giải ngân theo kế hoạch quý III, tháng 9 tỉnh Đắk Lắk phải thực hiện khoảng 5.154 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk Cao Đình Huy báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các giải pháp điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt

Sở Tài chính đã làm việc với các chủ đầu tư liên quan, yêu cầu cam kết tiến độ; đồng thời đề nghị các ngành khẩn trương hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, nhất là thẩm định, phê duyệt dự án để có cơ sở giao vốn. Sở cũng sẽ rà soát tiến độ từng dự án để tham mưu điều chuyển vốn từ những dự án chậm sang các dự án có khối lượng và khả năng giải ngân tốt hơn.

“Sở Tài chính sẽ cấp trên cơ sở mượn nguồn linh hoạt và chỉ cấp cho những dự án đã có khối lượng nghiệm thu. Hàng tuần, chúng tôi sẽ đề nghị các Ban quản lý có đề xuất lên là chúng tôi sẽ cấp ngay đối với những khối lượng hoàn thành. Trong trường hợp các đồng chí không giải ngân được thì chúng tôi thu lại để cấp cho các dự án có khối lượng”, ông Huy cho biết.

Hiện tại, 60% áp lực giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk đang tập trung tại 4 Ban Quản lý dự án, là Ban quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp, Ban Đầu tư Xây dựng phía Đông, Ban Buôn Ma Thuột và Ban Tuy Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu điều chỉnh kịch bản giải ngân đầu tư công sát thực tế, tăng cường kiểm tra tại công trường và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, phải tạo chuyển biến rõ nét trong đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các công trình trọng điểm. Ông yêu cầu báo cáo cụ thể khả năng giải ngân của từng dự án, từng khối lượng công việc; kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án không có khả năng thực hiện sang những dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải xem xét thay thế.

“Văn phòng phải báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh kế hoạch phân công cho lãnh đạo Ủy ban phụ trách từng chủ đầu tư; kế hoạch đi kiểm tra, đôn đốc từng dự án. Lãnh đạo phải đi tận công trường, xem nhà thầu có máy móc thiết bị không, người ta có công nhân không; mang tất cả sổ nhật ký thi công công trường ra để rà soát. Lãnh đạo tỉnh phải xem xét đảm bảo rằng từ thời điểm này đến cuối năm giải ngân được bao nhiêu. Nếu trong quá trình vướng mắc, xác định rõ là nhà thầu không đảm bảo năng lực, yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.