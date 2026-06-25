Đắk Lắk ra mắt Hiệp hội xúc tiến Thương mại và Đầu tư

Chiều 25/6, tại phường Tuy Hoà, Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế bền vững của địa phương.

Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 232 thành viên là lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chế biến nông, lâm, thủy sản; logistics; du lịch; dịch vụ; công nghệ thông tin; công nghiệp điện; sản xuất máy móc; dệt may; chế biến gỗ; phân bón.

Lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk có Hiệp hội xúc tiến Thương mại và Đầu tư.

Ngay sau lễ ra mắt, Hiệp hội đã tổ chức Đại hội lần thứ I để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hiệp hội. Ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội. Tân Chủ tịch Hiệp hội cho biết, việc thành lập Hiệp hội là bước tiến quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk được mở rộng sau sáp nhập địa giới hành chính, tạo nên lợi thế phát triển theo hướng kết nối giữa rừng và biển. Phía Đông có thế mạnh về kinh tế biển với các ngành khai thác, chế biến thủy sản, hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp; phía Tây là vùng trọng điểm phát triển các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cao su, chế biến sâu nông sản.

Ông Trần Quốc Hà, tân Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Trần Quốc Hà, ngay sau Đại hội, Hiệp hội sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thành viên thành lập đoàn công tác xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Đắk Lắk trong thời gian tới.

“Chúng tôi đưa ra các giải pháp bằng cách liên kết với các hiệp hội lớn trong cả nước, tiếp tục thực hiện chiến dịch quảng bá, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư. Trong đó sẽ có các doanh nghiệp từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, khối Ả Rập tiếp tục đồng hành tham gia với chúng tôi. Chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi, giới thiệu, quảng bá tới các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến tỉnh Đắk Lắk đầu tư tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thuỷ sản, cũng như cảng biển, vận tải, logistics”, ông Hà khẳng định.