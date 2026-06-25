Đắk Lắk rực sắc màu trước ngày hội xúc tiến đầu tư



Hướng tới Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 - sự kiện quan trọng nhất của Đắk Lắk kể từ khi sáp nhập tỉnh, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan đang được triển khai đồng bộ, tạo không khí sôi động và lan tỏa thông điệp về một địa phương năng động, hấp dẫn các nhà đầu tư.

Những ngày này, trên các tuyến đường trung tâm của Đắk Lắk, sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn và các cụm pano cổ động đã phủ kín nhiều trục giao thông lớn. Gần 1.800 băng rôn, cờ phướn, pano và booth biểu trưng ba mặt được lắp đặt từ Buôn Ma Thuột đến Tuy Hòa.

Trung tâm Ngã Sáu, phường Buôn Ma Thuột rực rỡ cờ hoa và các pano tuyên truyền về hội nghị.

Tại Buôn Ma Thuột, các tuyến Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành nổi bật với hệ thống cổ động trực quan quy mô lớn. Còn ở Tuy Hòa, các tuyến Lê Duẩn, Hùng Vương, Trần Phú cũng được trang hoàng đồng bộ, tạo không khí sôi động trước thềm ngày hội đầu tư của địa phương.

Từ Cảng hàng không Tuy Hòa đến các trục đường chính dẫn về Trung tâm Hội nghị PYTOPIA (phường Tuy Hòa), hàng loạt cụm cổ động trực quan đã được lắp đặt, tạo điểm nhấn nổi bật, góp phần lan tỏa thông điệp về một Đắk Lắk năng động, rộng mở và sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư.

Hàng loạt cụm cổ động trực quan đã được lắp đặt tại các trục đường lớn, tạo điểm nhấn nổi bật, tuyên truyền trực quan về sự kiện.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, cùng với việc trang hoàng hệ thống cổ động trực quan trên các tuyến đường lớn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã đề nghị các xã, phường tăng cường treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi hướng về sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng của địa phương.

Tuyến Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột ngập sắc xanh hướng tới ngày hội đầu tư.

Bên cạnh đó, chiến dịch truyền thông đa nền tảng cũng được triển khai với sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Hàng trăm sản phẩm báo in, truyền hình, phát thanh, video và nội dung số được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của địa phương.

Tại phường Tuy Hòa, các tuyến Lê Duẩn, Hùng Vương, Trần Phú cũng được trang hoàng đồng bộ.

“Việc tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư có ý nghĩa rất quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội đối với tỉnh. Việc tổ chức truyền thông tạo hiệu quả và hiệu ứng rộng rãi trên tất cả các môi trường, các nên tảng sẽ tạo ra sự thành công rất lớn cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư lần này”, ông Nguyễn Quốc Hiệp chia sẻ.