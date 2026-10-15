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Đắk Lắk tạo động lực phát triển vùng biên

Thứ Năm, 19:24, 15/10/2026
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VOV.VN -Chiều 15/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

 

Đắk Lắk có 4 xã biên giới đất liền gồm Buôn Đôn, Ea Bung, Ia Lốp và Ia Rvê, với diện tích hơn 1.915 km² nhưng chỉ khoảng 29.600 người sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện sản xuất khó khăn đặt ra yêu cầu vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm an ninh, chủ quyền biên giới.

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Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại các xã biên giới.

Giai đoạn 2018-2025, Đắk Lắk triển khai 26 công trình, dự án với tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng, tập trung vào giao thông, thủy lợi, cấp nước, sản xuất nông – lâm nghiệp và quốc phòng. Các chương trình hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi góp phần cải thiện đời sống người dân. Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân tại 4 xã biên giới đất liền giảm 4,73%, vượt mục tiêu đề ra. Giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

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Các trường học được đầu tư xây dựng, góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm lo giáo dục cho trẻ em tại các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Dù vậy, kết quả phát triển vùng biên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, liên kết với doanh nghiệp và khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm chưa đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo tại một số địa bàn còn cao. Giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, y tế và hạ tầng số chưa đồng bộ. Những tồn tại về đất ở, đất sản xuất, đất có nguồn gốc lâm nghiệp cũng chưa được giải quyết triệt để. Ông Nguyễn Huy Tiến, Bí Thư Đảng ủy xã Ia Rvê chia sẻ:

 “Xã Ia Rvê đang quản lý hơn 7.000 ha đất lâm nghiệp đặt ra cho chính quyền những khó khăn trong quản lý bảo về rừng. Về kinh tế dù điều kiện tự nhiên diện tích đất đai rất lớn, nhưng hiệu quả sản xuất chưa mang lại hiệu quả. Một trong những giải pháp để giảm nghèo, xã kiến nghị với Trung ương, tỉnh đầu tư công trình thủy lợi để chuyển đổi cây trồng cho bà con nhân dân trên địa bàn.”

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Ông Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Ia Rvê, kiến nghị đầu tư công trình thủy lợi để chuyển đổi cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo sinh kế và giảm nghèo cho người dân vùng biên.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc nơi tuyến đầu biên giới, góp phần từng bước xây dựng vùng biên giới vững mạnh.

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Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nhấn mạnh trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền hai cấp, việc phát triển các xã biên giới đòi hỏi tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và hành động quyết liệt hơn. Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung khắc phục các điểm nghẽn; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư có trọng tâm các công trình thiết yếu như giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, hạ tầng số và trường học gắn chặt với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh.

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Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục dành nguồn lực chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biên giới

Đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục dành nguồn lực chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, duy trì nghiêm kỷ cương, trật tự xã hội và tăng cường chiều sâu công tác đối ngoại nhân dân, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Đắk Lắk ngày càng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

“Ưu tiên phát triển khu vực biên giới nhất là về đầu tư hạ tầng, xây dựng công trình quốc phòng an ninh, về giảm nghèo, nhất là chú ý về cơ chế chính sách đặc thù cho khu vực này. Thứ hai là phải tập trung hoàn thiện quy hoạch, phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững, giảm nghèo thực chất và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, trong đó xác định rõ tiềm năng lợi thế, không gian phát triển khu vưc nào ưu tiên đầu tư trên tinh thần kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

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Hơn 2.200 suất quà Trung thu đến với thiếu nhi vùng biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Từ ngày 18 đến 21/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu, trao hơn 2.200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi ở khu vực biên giới đất liền và biên giới biển.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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