Đắk Lắk thúc đẩy mở rộng vùng tưới tại xã biên giới Ia Rvê

Chiều 19/9, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế khu vực dự kiến mở rộng vùng tưới thuộc dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr, trên địa bàn xã biên giới Ia Rvê.

Hồ thuỷ lợi Ia Mơr có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, dung tích gần 180 triệu m3, được thiết kế để cung cấp nước tưới cho khoảng 12.500ha đất canh tác và nước sinh hoạt cho khoảng 50.000 người tại 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát khoảng 1.100ha tại các thôn 6, 7, 8, 9 và 11 để đề xuất mở rộng vùng tưới giai đoạn 2 của dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr. Trong đó, 745ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; và 355ha do UBND xã quản lý. Qua đối chiếu các quy hoạch đã được phê duyệt, khu vực này được xác định là đất trồng cây hằng năm, cây lâu năm và đất trồng lúa.

Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thực tế khu vực dự kiến mở rộng vùng tưới thuộc dự án Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr, trên địa bàn xã biên giới Ia Rvê.

Ia Rvê là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, có hơn 11,7km đường biên tiếp giáp tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Toàn xã có hơn 2.000 hộ dân với trên 6.700 nhân khẩu; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo hơn 59%. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa; vào mùa khô, nhiều giếng khoan cạn nước, người dân thiếu cả nước tưới và nước sinh hoạt.

Qua kiểm tra thực tế, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, đầu tư hạ tầng thủy lợi tại khu vực biên giới có ý nghĩa quan trọng trong phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, ổn định dân cư và củng cố quốc phòng, an ninh. Do đó, các sở, ngành liên quan cần phối hợp với cơ quan Trung ương xây dựng phương án đầu tư hệ thống kênh mương cho 1.100ha đã rà soát, bảo đảm công khai, minh bạch, không chồng chéo với các dự án khác. Về lâu dài, quy hoạch thủy lợi phải tính toán nhu cầu của cả 12 thôn trong xã.

Đối với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng phương án đầu tư nhà máy nước sạch phục vụ người dân; đồng thời chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương để huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu cho khu vực biên giới.