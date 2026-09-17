Nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc ở vùng biên giới Đắk Lắk

Từ ngày 16-23/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 4 xã biên giới đất liền tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông nhằm tăng cường thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho cán bộ, người có uy tín và lực lượng làm công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Tại các xã biên giới đất liền Ia Rvê, Ea Bung, Buôn Đôn và Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, cán bộ cơ sở, già làng, người có uy tín, cán bộ thôn, buôn và lực lượng Bộ đội Biên phòng được cập nhật kiến thức về thông tin đối ngoại, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời trang bị kỹ năng truyền thông và an ninh mạng.

Hội nghị cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông được tổ chức tại các xã biên giới đất liền của tỉnh Đắk Lắk.

Các báo cáo viên hướng dẫn kỹ năng cung cấp, xử lý thông tin, biên tập sản phẩm truyền thông; nhận diện, xử lý thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số cũng được giới thiệu, giúp lực lượng tuyên truyền ở cơ sở chủ động hơn trong tiếp nhận và chuyển tải thông tin.

Chị Nguyễn Thị Thi, ở thôn 4, xã Ea Bung chia sẻ, những kiến thức, kỹ năng này có thể vận dụng ngay trong công tác tuyên truyền tại thôn, buôn: “Qua hội nghị, bản thân tôi hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới; đồng thời biết cách tiếp nhận, chia sẻ thông tin chính thống và không nghe theo những thông tin chưa được kiểm chứng. Sau này khi về thôn, tôi sẽ lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi hội, các cuộc họp thôn, trao đổi trực tiếp với bà con và vận động hội viên chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và chủ quyền biên giới".

Hội nghị thu hút các cán bộ, người có uy tín và lực lượng làm công tác tuyên truyền ở cơ sở tại các xã tham gia.

Cùng với đó, các hội nghị cũng tạo điều kiện để người dân vùng biên giới tiếp cận nguồn thông tin chính xác về tình hình biên giới và các chủ trương, chính sách liên quan.

Ông Lê Đình Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Đây là dịp để người dân được tiếp cận thông tin chính xác, chính thống về tình hình biên giới, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia cũng như các chủ trương, chính sách liên quan đến địa bàn biên giới. Qua đó, người dân nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, tích cực tham gia giữ gìn trật tự, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới".

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận, không gian mạng đang trở thành một kênh thông tin thường xuyên của người dân. Vì vậy, cùng với đưa thông tin chính thống đến cơ sở, việc trang bị khả năng nhận diện thông tin sai trái, xuyên tạc cũng được xác định là một nội dung quan trọng. Năm nay, với việc mở rộng đối tượng và phương thức tuyên truyền, công tác thông tin đối ngoại được đưa đến gần hơn với cán bộ và người dân ở khu vực biên giới.

“Chúng tôi triển khai rộng rãi đến cán bộ thôn, buôn, già làng, trưởng bản, đội ngũ cán bộ, công chức chủ chốt ở cơ sở, đặc biệt là khu vực biên giới. Thông qua hội nghị, chúng tôi nâng cao nhận thức của cán bộ, hệ thống chính trị và người dân ở khu vực biên giới; thông tin, tuyên truyền những tiềm năng, thế mạnh, những phương pháp để bảo vệ chủ quyền biên giới cũng như phòng, chống thông tin xấu độc trên môi trường mạng xã hội hiện nay", ông Nguyễn Quốc Hiệp thông tin.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Việc đưa thông tin chính thống về tận cơ sở, đồng thời nâng kỹ năng xử lý thông tin cho đội ngũ tuyên truyền, già làng, người có uy tín và cán bộ thôn, buôn được kỳ vọng tạo thêm một kênh kết nối giữa chính quyền, lực lượng chức năng với người dân. Qua đó, người dân vùng biên giới có thêm cơ sở để tiếp nhận, kiểm chứng thông tin, nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.