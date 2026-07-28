Đắk Lắk thí điểm "luồng xanh" cho dự án chuyển đổi số

Quyết định cơ chế "luồng xanh" được áp dụng thí điểm đối với các dự án đầu tư chuyển đổi số thuộc nhiệm vụ chi đầu tư phát triển theo quy định của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Phạm vi áp dụng bao gồm hai khâu chính là thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và thẩm định, quyết định đầu tư dự án. Các thủ tục khác sẽ được các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất tích hợp vào quy trình liên thông toàn chuỗi sau giai đoạn thí điểm.

Đắk Lắk thí điểm cơ chế "luồng xanh" rút ngắn ít nhất 30% thời gian chuẩn bị đầu tư dự án chuyển đổi số.

UBND tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu phấn đấu rút ngắn được ít nhất 30% thời gian xử lý các thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong các khâu thẩm định, lấy ý kiến, tổng hợp, trình ký và ban hành quyết định đối với các dự án thuộc phạm vi áp dụng. Sau 6 tháng triển khai sẽ tổ chức đánh giá bước đầu, sau 1 năm tiến hành sơ kết để xem xét tiếp tục thực hiện, điều chỉnh hoặc mở rộng phạm vi áp dụng.

UBND tỉnh Đắk Lắk phân công, Sở Tài chính là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và tổng hợp kết quả trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ đầu tư đúng quy định. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng hồ sơ các dự án chuyển đổi số, theo dõi tiến độ, thẩm định thiết kế và tổng hợp, đề xuất dự toán kinh phí đầu tư. Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ; các sở, ngành, địa phương liên quan phải tham gia ý kiến đúng thời hạn, đúng chức năng, bảo đảm chất lượng và chịu trách nhiệm đối với nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình.