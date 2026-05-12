Đắk Lắk tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững

Tỉnh Đắk Lắk được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xanh nhờ diện tích rừng lớn, tài nguyên đất đai phong phú và thế mạnh nông nghiệp đặc thù. Hiện toàn tỉnh có hơn 776.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 41%; đồng thời sở hữu khoảng 210.000 ha cà phê, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê cả nước.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển nông nghiệp bền vững, lâm nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng và năng lượng tái tạo. Theo TS. Trần Ngọc Thanh, Quyền Viện trưởng Viện Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Đại học Đông Á, Đắk Lắk cần tận dụng tốt lợi thế để xây dựng mô hình tăng trưởng đặc thù theo cấu trúc mô hình kinh tế xanh tích hợp đa ngành.

“Tôi vẫn rất mong muốn chúng ta tập trung các vùng căn cứ cách mạng, dân tộc thiểu số, khó khăn. Vì tiềm năng còn lớn, mà đó cũng là một trong các đối tượng cần quan tâm. Tăng trưởng hai con số cũng là từ đây, vì nông nghiệp của chúng ta nằm ở vùng đó nhiều và tiềm năng cũng rất lớn. Và tôi nghĩ rằng nếu áp dụng đồng bộ thì cái tăng trưởng hai con số là chính các vùng này sẽ tạo đột phá mới" - TS. Trần Ngọc Thanh cho biết.

Hội thảo khoa học với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, nhà quản lý, mặc dù có tiềm năng lớn, Đắk Lắk cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức như suy giảm tài nguyên rừng, sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững, sức ép từ biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường về tiêu chuẩn xanh, giảm phát thải.

Để phát triển kinh tế xanh hiệu quả, Đắk Lắk được khuyến cáo chuyển mạnh từ tư duy khai thác tài nguyên sang phát triển hài hòa giữa kinh tế với bảo tồn hệ sinh thái; tập trung vào phát triển nông nghiệp tái sinh, kinh tế tuần hoàn, tín chỉ carbon, liên kết phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và tài nguyên biển, rừng.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Đông Á với doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế xanh.

Nhiều đại biểu cũng đề xuất, Đắk Lắk cần sớm xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát tăng trưởng xanh, có quy hoạch hệ sinh thái xanh, có cơ sở dữ liệu số hoá liên quan đến kinh tế xanh, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế tuần hoàn, tín chỉ carbon; đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân trong quá trình triển khai các mô hình sản xuất xanh.

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết tại hội thảo.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thay mặt ban tổ chức tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Theo bà Thuỷ, phát triển kinh tế xanh không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu cấp thiết để Đắk Lắk hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

"Chúng tôi tiếp thu, ghi nhận những ý kiến này để đưa vào 5 nhóm giải pháp để tham mưu, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của tỉnh trong thời gian đến. Một là, rà soát lại các cơ chế chính sách, thì từ chính sách này sẽ tham mưu những cái ưu đãi cho phát triển kinh tế. Thứ hai nữa, số hóa vùng trồng. Thứ ba nữa, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn; liên kết giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp; thương mại hóa tín chỉ carbon cũng như là có những các giải pháp căn cơ nhất triển khai trong thời gian đến", bà Thủy nói.