Đắk Lắk ưu tiên phát triển công nghiệp để đạt tăng trưởng 2 con số

Sự kiện được tổ chức hôm nay (12/5) tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với sự tham dự nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp đầu tư trong cả nước.

Điều chỉnh quy hoạch mới của tỉnh Đắk Lắk ưu tiên phát triển công nghiệp, tăng cường liên kết vùng và phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hoá

Tỉnh Đắk Lắk (sau sáp nhập với tỉnh Phú Yên) có diện tích hơn 18.000 km², dân số khoảng 3,34 triệu người, mở ra dư địa phát triển mới với vai trò kết nối Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Việc điều chỉnh Quy hoạch Đắk Lắk giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đặt ra nhằm đánh giá lại vị thế địa kinh tế, địa chính trị của địa phương; đồng thời khai thác hiệu quả các cơ hội liên kết vùng, hội nhập quốc tế. Các mục tiêu, phương án phát triển được rà soát theo hướng đồng bộ, hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương, phù hợp với nguồn lực thực tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11–11,5% giai đoạn 2026–2030.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, phát triển công nghiệp cần được xem là ưu tiên hàng đầu trong quá trình điều chỉnh quy hoạch của tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nêu ý kiến góp ý tăng cường phát triển công nghiệp tại hội thảo.

“Quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk chưa được quan tâm đúng mức. Có thể thời gian vừa qua và trong 2 – 3 năm tới đây Đắk Lắk khó phát triển công nghiệp như kỳ vọng, đây là thực tế, nhưng đây là quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến 2050, thì Đắk Lắk phải đặt trọng tâm phát triển công nghiệp. Vì muốn giàu lên được thì phải quy hoạch phát triển công nghiệp ở mức phù hợp", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Xuân Bá nói.

Góp ý cho quy hoạch của Đắk Lắk, nhiều chuyên gia, nhà quản lý và các doanh nghiệp cũng cho rằng, quy hoạch cần làm rõ hơn liên kết không gian, hạ tầng và động lực tăng trưởng giữa Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Đồng thời tăng tính kết nối vùng thông qua hạ tầng giao thông chiến lược, logistics, cảng biển, cửa khẩu và du lịch gắn với bảo tồn văn hoá bản địa.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Trâm, Viện trưởng Viện Văn hoá Việt Nam, đề xuất Đắk Lắk xây dựng chiến lược phát triển du lịch dựa trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá địa phương.

“Trong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, chúng ta cần chú trọng hơn nữa không gian văn hóa các dân tộc. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng, làm nên đặc trưng giá trị văn hóa của Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Mỗi giá trị, mỗi đặc trưng văn hóa dân tộc đều cần một không gian văn hóa riêng để cộng đồng sinh sống, nuôi dưỡng môi trường văn hóa đó nhằm phát triển và bảo tồn", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Trâm nhấn mạnh.

Tiếp thu các ý kiến tâm huyết, có giá trị từ các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp tại hội thảo, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể các tiềm năng, lợi thế cũng như những tồn tại, hạn chế để hoàn thiện định hướng phát triển phù hợp với giai đoạn mới sau sáp nhập. Đắk Lắk xác định việc điều chỉnh quy hoạch phải được thực hiện thận trọng, đồng bộ, bảo đảm phát huy tối đa dư địa tăng trưởng, tăng cường liên kết vùng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, việc điều chỉnh quy hoạch sẽ sớm được trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt trong thời gian tới.

“UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và liên danh đơn vị tư vấn tập trung nguồn lực, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu để bảo đảm hồ sơ quy hoạch đạt yêu cầu. Đồng thời, tỉnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ trong thời gian tới", ông Đỗ Hữu Huy thông tin.