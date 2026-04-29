Đắk Lắk xử lý điểm nghẽn hạ tầng nông nghiệp phục vụ tăng trưởng

Thứ Tư, 18:00, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/4, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đi kiểm tra loạt dự án nông nghiệp chậm tiến độ tại các xã Đắk Liêng và Liên Sơn Lắk, yêu cầu tháo điểm nghẽn hạ tầng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026–2030.

Đoàn đã kiểm tra thực địa các dự án: hồ chứa nước Yên Ngựa; trung tâm du lịch hồ Lắk và đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana. Đây đều là những dự án, công trình có vai trò trực tiếp với sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai và tạo dư địa phát triển du lịch địa phương.

Tuy nhiên, cả 3 dự án đều chậm tiến độ kéo dài. Đáng chú ý, dự án hồ chứa nước Yên Ngựa (tổng mức đầu tư 432 tỷ đồng) sau gần 5 năm triển khai mới đạt hơn 45% giá trị xây lắp. 

Dự án đê bao ngăn lũ Nam sông Krông Ana chậm tiến độ kéo dài

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ rõ, các công trình này vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vừa tạo không gian phát triển mới, nâng chất lượng sống người dân. Việc chậm tiến độ vì vậy không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là điểm nghẽn phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát toàn bộ vướng mắc theo hướng “xử lý dứt điểm từng việc”, đặc biệt là giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và nguồn vật liệu xây dựng. Tiến độ từng hạng mục phải được lượng hóa cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu, không để kéo dài qua nhiều năm.

Kênh 20 tỷ bỏ hoang, Đắk Lắk xin thêm 50 tỷ để khắc phục

VOV.VN - Kênh thủy lợi Đ3 dài hơn 1,4 km đi qua buôn Kla, Krái A và thôn 9B (xã Ea K’ly, tỉnh Đắk Lắk) được xây dựng từ năm 2013 với tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần sửa chữa, công trình vẫn không thể vận hành và bị bỏ hoang hơn 10 năm qua, nay địa phương xin 50 tỷ khắc phục.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: hạ tầng nông nghiệp dự án nông nghiệp chậm tiến độ Đắk Lắk mục tiêu tăng trưởng
Đắk Lắk tháo gỡ điểm nghẽn, mở đường cho kinh tế ven biển tăng tốc
VOV.VN -Nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, mở đường cho kinh tế ven biển tăng tốc phát triển, chiều (28/4), Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy có buổi làm việc với các địa phương ven biển phía Đông của tỉnh.

Khởi tố bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk
Khởi tố bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

VOV.VN - Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với một bác sĩ răng hàm mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk
Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Trong 2 ngày (28 và 29/4), Đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa – Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

