Đắk Lắk xử lý điểm nghẽn hạ tầng nông nghiệp phục vụ tăng trưởng

Đoàn đã kiểm tra thực địa các dự án: hồ chứa nước Yên Ngựa; trung tâm du lịch hồ Lắk và đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana. Đây đều là những dự án, công trình có vai trò trực tiếp với sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai và tạo dư địa phát triển du lịch địa phương.

Tuy nhiên, cả 3 dự án đều chậm tiến độ kéo dài. Đáng chú ý, dự án hồ chứa nước Yên Ngựa (tổng mức đầu tư 432 tỷ đồng) sau gần 5 năm triển khai mới đạt hơn 45% giá trị xây lắp.

Dự án đê bao ngăn lũ Nam sông Krông Ana chậm tiến độ kéo dài

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ rõ, các công trình này vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vừa tạo không gian phát triển mới, nâng chất lượng sống người dân. Việc chậm tiến độ vì vậy không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là điểm nghẽn phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát toàn bộ vướng mắc theo hướng “xử lý dứt điểm từng việc”, đặc biệt là giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và nguồn vật liệu xây dựng. Tiến độ từng hạng mục phải được lượng hóa cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu, không để kéo dài qua nhiều năm.