Đắk Lắk tháo gỡ điểm nghẽn, mở đường cho kinh tế ven biển tăng tốc

Thứ Ba, 20:31, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -Nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, mở đường cho kinh tế ven biển tăng tốc phát triển, chiều (28/4), Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy có buổi làm việc với các địa phương ven biển phía Đông của tỉnh.

 

Quý I năm 2026, khu vực ven biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk duy trì đà tăng trưởng khá, đạt khoảng 8%, với tổng giá trị sản xuất ước đạt khoảng 1.500 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch có chuyển biến tích cực, đón khoảng 150.000–200.000 lượt khách, doanh thu đạt trên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, kinh tế biển chưa tạo được đột phá; hạ tầng còn thiếu đồng bộ, tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, quỹ đất sạch hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến thu hút đầu tư.

Quang cảnh buổi làm việc chiều 28/4 giữa lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với các xã, phường ven biển phía Đông, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk tập trung phản ánh nhiều “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển. Nổi bật là vướng mắc về đất đai, quy hoạch, xác định giá đất, bồi thường, tái định cư và xử lý hồ sơ tồn đọng. Đây là nguyên nhân chính khiến nhiều dự án chậm triển khai. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn nhân lực còn thiếu và yếu ở các lĩnh vực chuyên môn sâu.

Đại diện các xã, phường ven biển phía Đông phát biểu, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biển

Các xã, phường cũng kiến nghị tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển du lịch biển, kinh tế biển và nuôi trồng thủy hải sản, những lĩnh vực có tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, khu vực ven biển phía Đông là không gian phát triển chiến lược, giữ vai trò cực tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn tới. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, yêu cầu đặt ra là phải tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn đang cản trở phát triển.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng trước ngày 10/5

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương rà soát, xác định rõ từng vướng mắc cụ thể, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất sạch; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để thu hút các dự án đầu tư lớn. Ông Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, có cam kết tiến độ rõ ràng đối với từng dự án, từng phần việc.

“Yêu cầu các xã, phường nhất là các đồng chí Chủ tịch phải có bản cam kết giải phóng mặt bằng  của từng dự án trên địa bàn xã, gửi trực tiếp cho Chủ tịch tỉnh, đặc biệt giải quyết vấn đề tiến độ giải phóng mặt bằng trước ngày 10/5. Trên cơ sở như vậy tôi sẽ giao cho các đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp theo dõi từng dự án và giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Đắk Lắk chấn chỉnh tiến độ các dự án đầu tư công

VOV.VN - 4 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công tại Đắk Lắk chậm, xếp 32/34 tỉnh, thành. Ngày 23/4, UBND tỉnh họp rà soát, tháo gỡ vướng mắc các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư; đơn vị này mới giải ngân 9,93% kế hoạch năm 2026.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk Chủ tịch tỉnh tháo gỡ điểm nghẽn kinh tế biển
Đắk Lắk "dọn tổ đón đại bàng", sẵn sàng bứt phá

VOV.VN - Hôm nay (21/4), UBND tỉnh Đắk Lắk họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 gắn với công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050. Tỉnh Đắk Lắk hướng tới mục tiêu thực chất, ưu tiên khởi công, ký kết các dự án lớn.

Đắk Lắk "dọn tổ đón đại bàng", sẵn sàng bứt phá

Đắk Lắk "dọn tổ đón đại bàng", sẵn sàng bứt phá

VOV.VN - Hôm nay (21/4), UBND tỉnh Đắk Lắk họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 gắn với công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050. Tỉnh Đắk Lắk hướng tới mục tiêu thực chất, ưu tiên khởi công, ký kết các dự án lớn.

Cử tri Đắk Lắk và Điện Biên kiến nghị nhiều vấn đề tới đoàn đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay (28/4), các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk và Điện Biên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Nhiều kiến nghị đã được cử tri phản ánh tới đoàn đại biểu Quốc hội.

Cử tri Đắk Lắk và Điện Biên kiến nghị nhiều vấn đề tới đoàn đại biểu Quốc hội

Cử tri Đắk Lắk và Điện Biên kiến nghị nhiều vấn đề tới đoàn đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay (28/4), các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk và Điện Biên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Nhiều kiến nghị đã được cử tri phản ánh tới đoàn đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao quà tặng gia đình chính sách tại Đắk Lắk

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, ông Nguyễn Thanh Nghị cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm hỏi, trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động khó khăn tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao quà tặng gia đình chính sách tại Đắk Lắk

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao quà tặng gia đình chính sách tại Đắk Lắk

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, ông Nguyễn Thanh Nghị cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm hỏi, trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và người lao động khó khăn tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

