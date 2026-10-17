Đảng viên vùng núi Đà Nẵng gương mẫu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Tại thôn A Ting, xã miền núi Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ), đảng viên là người truyền đạt chủ trương và trực tiếp “cầm tay chỉ việc" giúp dân làm kinh tế. Mỗi đảng viên phát huy vai trò, thực sự là tấm gương sáng trong xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để người dân tin tưởng và làm theo. Điển hình là đảng viên Lê Văn Năm đi đầu trong phát triển kinh tế, giúp nhiều hộ dân là đồng bào Cơ Tu thoát nghèo.

Ông Lê Văn Năm được bà con trong thôn nhắc đến như tấm gương “nói đi đôi với làm”. Ông Năm vừa xây dựng được mô hình kinh tế ổn định cho gia đình, vừa tích cực chia sẻ, dẫn dắt người dân trong thôn cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Lê Văn Năm tâm niệm, nếu đảng viên chỉ hô khẩu hiệu mà không bắt tay vào làm, người dân sẽ không tin và không làm theo.

Đảng viên Lê Văn Năm gương mẫu trong vận động quần chúng tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế

Trước đây, gia đình ông Năm chủ yếu chăn nuôi gà, thỏ không hiệu quả, được Nhà nước hỗ trợ giống cây trồng, hệ thống tưới tiêu, ông cải tạo vườn tạp, chuyển qua trồng cây ăn quả trên diện tích 3 héc-ta. Đến nay, khu vườn của ông Năm cây trái trĩu quả với hàng trăm cây sầu riêng, bưởi da xanh, chôm chôm và nhãn. Ngoài ra, ông còn trồng thêm cây gỗ lớn. Mỗi năm gia đình thu nhập hơn 300 triệu đồng. Trong các cuộc họp thôn, đảng viên Lê Văn Năm hướng dẫn bà con tận dụng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để vượt khó vươn lên.

“Chương trình mục tiêu quốc gia giúp người dân phát triển kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế. Đảng viên luôn đi đầu trong vận động người dân đăng ký mô hình kinh tế. Hiện trong thôn đã phát triển 18 mô hình làm kinh tế vườn. Nhờ Nhà nước quan tâm, Chương trình mục tiêu quốc gia, người dân xã Sông Kôn phát triển kinh tế vườn hiệu quả. Đảng viên mình làm trước thì dân mới biết làm theo. Trong các cuộc họp, tôi luôn vận động bà con làm kinh tế”, ông Năm nói.

Đảng viên Lê Văn Năm ( bên phải) tận tình hướng dẫn người dân phát triển kinh tế vườn

Các đảng viên vừa tuyên truyền, vận động, vừa nhiệt tình hướng dẫn bà con chăm sóc cây trồng, chỉnh trang nhà cửa, giữ vệ sinh môi trường, quản lý chi tiêu trong gia đình. Sự tận tâm này đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu ở xã Sông Kôn có thêm động lực để vươn lên, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Ông Võ Ngọc Hồng, người dân xã miền núi Sông Kôn cho biết, chính sự tiên phong của đảng viên đã tạo niềm tin, khơi dậy tinh thần tự giác trong nhân dân, góp phần quan trọng đưa diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân càng ấm no, hạnh phúc.

“Anh em ở đây làm theo hình thức học hỏi. Ông Lê Văn Năm là đảng viên, tận tình hướng dẫn bà con phát triển kinh tế rất tốt. Có chính sách chủ trương của Nhà nước hỗ trợ, đảng viên Lê Văn Năm tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhiệt tình. Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ hệ thống tưới tiêu, làm hàng rào cho nhân dân, nhờ vậy nên người dân phát triển hơn, đời sống được nâng lên”, ông Hồng nói.

Xã miền núi Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng có gần 2.260 hộ với gần 9 ngàn người, trong đó, đồng bào dân tộc Cơ Tu chiếm hơn 90% dân số. Xác định nhiệm vụ trọng tâm giảm nghèo bền vững, Đảng ủy xã miền núi Sông Kôn giao nhiệm vụ đến các chi bộ, đảng viên phụ trách hộ nghèo, hộ cận nghèo, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các mô hình kinh tế, tạo nguồn thu nhập ổn định. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và có những chỉ đạo sát sao với tình hình thực tiễn ở từng thôn.

Người dân miền núi Đà Nẵng thoát nghèo nhờ Chương trình mục tiêu Quốc gia hỗ trợ đầu tư, phát triển kinh tế vườn

Hiện, xã Sông Kôn tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đây được xem là chìa khóa để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông Giri Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã miền núi Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đảng viên luôn phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay cơ bản rất ổn. Thông qua đó bà con đã làm được mô hình kinh tế gia đình, quần chúng thấy được hiệu quả làm theo, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương, trước tiên cho chính hộ gia đình. Xã Sông Kôn đã tranh thủ từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ cho bà con phát triển, trên cơ sở đó, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu. Trong định hướng của Đảng ủy xã có giao cho các Chi bộ phân công đảng viên giúp đỡ kèm cặp hộ khó khăn”.

Từ những việc làm cụ thể và gần gũi, nhiều đảng viên ở vùng núi Đà Nẵng trở thành điểm tựa vững vàng trong lòng dân. Họ đem tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên vào từng việc làm hàng ngày, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo động lực để đồng bào vươn lên làm kinh tế, xây dựng quê hương. Với sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự chung tay của đội ngũ đảng viên, người dân vùng núi Đà Nẵng từng bước thực hiện chuyển đổi cây trồng.

Hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp người dân thay đổi diện mạo nông thôn và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi Đà Nẵng.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, năm 2026, tổng kế hoạch vốn phân bổ cho các Chương trình mục tiêu quốc gia hơn 963 tỷ đồng, trong đó, gần 652 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 311 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Ngoài ra, có hơn 1.300 tỷ đồng vốn giai đoạn 2021-2025 được chuyển nguồn sang năm 2026. Thành phố Đà Nẵng đang hướng tới việc triển khai các chương trình theo hướng đồng bộ, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư.

Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, theo thống kê cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo của thành phố theo chuẩn nghèo đa chiều là 2,48%. Bước sang giai đoạn 2026-2030, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu giảm nghèo theo hướng thực chất hơn, trong đó đặc biệt quan tâm đến khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn còn nhiều khó khăn. Về chính sách, thành phố đã ban hành Nghị quyết số 48 về cơ chế chính sách thực hiện các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2026-2035.