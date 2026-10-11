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Đà Nẵng trao “Giải thưởng 15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp” năm 2026

Chủ Nhật, 15:58, 11/10/2026
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VOV.VN - Hôm nay (11/10), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức trao Giải thưởng “15 tháng 10” và Thanh niên sống đẹp năm 2026 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

70 cán bộ Hội và thanh niên được trao giải thưởng lần này là những tấm gương tiêu biểu có những cống hiến, sáng kiến xuất sắc cho công tác Hội và phong trào thanh niên trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Da nang trao giai thuong 15 thang 10 va thanh nien song dep nam 2026 hinh anh 1
Đà Nẵng trao Giải thưởng "15 tháng 10"  năm 2026 tặng cán bộ Hội, thanh niên tiêu biểu

Các bạn trẻ được vinh danh là những người năng động trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, sáng tạo, có hành động dũng cảm, lối sống nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, tích cực vì cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.

Da nang trao giai thuong 15 thang 10 va thanh nien song dep nam 2026 hinh anh 2
Trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026

Chị ALăng Thị Điệp, Bí thư Chi Đoàn trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, xã miền núi Trà Tập, thành phố Đà Nẵng, được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho biết: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bản thân mà là động lực để tôi tiếp tục cống hiến lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng và quê hương. Trong thời gian qua, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn công tác đoàn với những việc làm thiết thực, thành lập đội xung kích hỗ trợ dạy học ban đêm cho các em ở bán trú. Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực cộng đồng”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
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