Đà Nẵng chuyển đổi từ hỗ trợ đơn lẻ sang tạo sinh kế lâu dài cho đồng bào vùng cao

Tại thành phố Đà Nẵng, những chính sách hỗ trợ sinh kế đang mang lại hiệu quả rõ nét. Trước đây, cuộc sống gia đình chị Hồ Thị Danh, dân tộc Ca Dong ở xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) sống dựa vào nương rẫy, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Từ ngày được chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, con vật nuôi, chị Danh vay vốn ngân hàng mạnh dạn đầu tư làm chuồng trại và mua thêm hàng chục con heo rừng về chăn nuôi.

Chị Hồ Thị Danh được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi nên biết cách chăm sóc đàn heo lớn nhanh, không bị dịch bệnh. Công việc chăn nuôi thuận lợi, chị Hồ Thị Danh mở rộng trồng chuối, cây ăn quả; đầu tư trồng nấm lim xanh dược liệu, kinh doanh quán ăn, nước giải khát. Từ mô hình này, mỗi năm, chị Danh dành dụm hơn 100 triệu đồng.

Chị Hồ Thị Danh cho biết, nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ nên cuộc sống gia đình khấm khá hơn.

“Gia đình tôi làm mô hình chăn nuôi heo đen, nuôi heo mẹ sinh sản. Hiện tại mở thêm quán ăn, quán cà phê, trồng thêm cây ăn quả, trồng hơn 1 ha cây chuối tạo việc làm cho nhiều lao động. Chương trình mục tiêu quốc gia đã quan tâm hỗ trợ cho tôi phát triển kinh tế. Mong muốn sau này chính quyền quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ vốn vay mở rộng phát triển kinh tế, đặc biệt kết nối sản phẩm đầu ra” - chị Hồ Thị Danh chia sẻ.

Người dân miền núi TP Đà Nẵng được hỗ trợ heo giống, phát triển chăn nuôi

Không riêng xã Trà Đốc, nhiều hộ nghèo ở xã miền núi Sông Kôn được tiếp sức từ Chương trình này. Tại xã miền núi Sông Kôn, đồng bào Cơ Tu chiếm hơn 90% dân số. Nhờ lồng ghép hiệu quả vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn lồng ghép khác, công tác giảm nghèo đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Bà con miền núi TP Đà Nẵng thu hoạch lúa

Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã miền núi Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương tập trung rà soát nhu cầu từng hộ dân để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, ưu tiên mô hình chăn nuôi có khả năng phát triển và nhân rộng.

“Trong thời gian vừa qua, xã Sông Kôn được thụ hưởng các chính sách từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (từ huyện Đông Giang cũ), đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, các mô hình kinh tế.

Hiện nay, bộ mặt nông thôn cũng như cơ sở hạ tầng được đầu tư có chuyển biến tích cực khởi sắc. Nhờ nguồn lực của thành phố cũng như chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm hơn 5%, cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số” - ông Đỗ Hữu Tùng nhấn mạnh.

Người dân miền núi TP Đà Nẵng mở rộng đầu tư phát triển chăn nuôi

Từ những diện tích nương rẫy trồng bắp, sắn hiệu quả thấp, người dân miền núi thành phố Đà Nẵng đang từng bước chuyển sang trồng cây, chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế. Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, các mô hình sinh kế không chỉ trao cho người dân phương tiện mà còn gắn với hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi và hỗ trợ khi thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Bà Hậu nói: “Chúng tôi đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có việc giảm nghèo bền vững. Chúng tôi chuyển đổi từ hỗ trợ đơn lẻ sang hỗ trợ theo chuỗi sinh kế và xác định sinh kế phù hợp, kỹ thuật và nguồn nhân lực ban đầu, tổ chức sản xuất kết nối với các hợp tác xã cũng như doanh nghiệp để làm sao gắn đầu ra sản phẩm của người dân.

Đối với vùng cao, tập trung lựa chọn đúng lợi thế của từng địa bàn, hỗ trợ phát triển kinh tế rừng, dược liệu, chăn nuôi, cây bản địa, hoặc mô hình sinh kế cộng đồng cho phù hợp. Qua đó, giúp các hộ đó có thu nhập ổn định và hạn chế nguy cơ tái nghèo”.