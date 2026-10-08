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Đà Nẵng tôn vinh Phụ nữ làm kinh tế giỏi năm 2026

Thứ Năm, 14:30, 08/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (8/10), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình tôn vinh Phụ nữ làm kinh tế giỏi năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10).


Tại Chương trình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tôn vinh 50 phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi 2026, đại diện cho hàng ngàn phụ nữ đang nỗ lực lao động, sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

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Chương trình tôn vinh phụ nữ làm kinh tế giỏi năm 2026

Trong khuôn khổ chương trình có Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về chủ đề “Đồng hành với phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để vươn lên thoát nghèo bền vững”. 

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 Nhiều phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số TP Đà Nẵng vượt khó làm kinh tế giỏi

Tại diễn đàn này, nhiều phụ nữ vùng đồng bàn dân tộc thiểu số thành phố Đà Nẵng cho biết, khu vực miền núi còn nhiều khó khăn về nguồn vốn, đất sản xuất, việc làm, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và chuyển đổi số. Hội viên phụ nữ mong muốn được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, tập huấn kỹ năng sản xuất và nâng cao năng lực cho phụ nữ, hỗ trợ chuyển đổi số và mở rộng thị trường.

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Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

Chị Hiên Thị Vân, dân tộc Tà Riềng ở xã La Dêê, thành phố Đà Nẵng được tuyên dương phụ nữ làm kinh tế giỏi lần này cho biết, bản thân rất vinh dự được tôn vinh phụ nữ làm kinh tế giỏi năm 2026. "Bản thân mong muốn chính quyền, Hội Phụ nữ quan tâm đến chị em vùng đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn và thoát nghèo bền vững, nhất chị em làm chủ hộ để họ có nguốn vốn hoặc tạo điều kiện đầu ra giúp yên tâm sản xuất. Mô hình của tôi là thu gom và sản xuất nông sản sạch ở địa phương và thành lập các nhóm dệt thổ cẩm”, chị Hiên bày tỏ.

Tuyết Lê-Tuệ Nhi/VOV-Miền Trung
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