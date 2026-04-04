Đánh thức tiềm năng thủy sản hồ chứa

Tiềm năng lớn nhưng khai thác còn manh mún

Trong tổng số hàng nghìn hồ chứa trên cả nước, miền Bắc tập trung phần lớn các hồ chứa lớn như Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà, Na Hang, Lai Châu… với tổng diện tích mặt nước hàng trăm nghìn ha, trong đó các hồ lớn trên 5.000ha chiếm tỷ trọng đáng kể và là không gian trọng điểm phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa.

Hiện nay, nuôi cá lồng, bè là hình thức phát triển chủ đạo tại các hồ chứa lớn miền Bắc. Tổng số lồng nuôi tại các hồ lớn ước khoảng trên 22.000 lồng, với sản lượng khoảng 50 nghìn tấn.

Về năng suất, nuôi trồng thủy sản hồ chứa miền Bắc đạt mức tương đối cao so với các vùng khác. Tại các mô hình thâm canh điển hình, một số đối tượng như cá mè có thể đạt khoảng 50kg/m³, trắm đen khoảng 30-35kg/m³, cá lăng khoảng 25-30kg/m³.

Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UBND tỉnh Lào Cai tổ chức

Nuôi trồng thủy sản hồ chứa miền Bắc đã trở thành một sinh kế quan trọng tại nhiều địa phương. Tuy vậy, tiềm năng vẫn chưa được khai thác tương xứng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng: "Mặc dù một số địa phương đã bước đầu khai thác tiềm năng hồ chứa, nhưng chưa thành tổng thể và mang tính tự phát. Công tác quản lý đối với các hoạt động trên lòng hồ chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức, dẫn đến việc đảm bảo an ninh trật tự cũng như phát huy hiệu quả để nâng cao năng suất, sản lượng vẫn còn nhiều hạn chế".

Gỡ “nút thắt” đưa thủy sản hồ chứa thành trụ cột mới của nuôi trồng nội địa

Từ thực tiễn địa phương, ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết: "Với mô hình tổ chức triển khai liên kết giữa doanh nghiệp và người dân, chúng tôi đánh giá là mô hình mới và hiệu quả. Thứ nhất, từ liên kết đó cũng đã hình thành nên cộng đồng tham gia đánh bắt thủy sản trước đây sẽ hình thành nên các tổ quản lý cộng đồng. Và tổ quản lý cộng đồng này sẽ là người trực tiếp phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức khai thác và đánh bắt thủy sản trên các hồ chứa. Sau đó sẽ có cơ chế hưởng lợi giữa doanh nghiệp và tổ quản lý cộng đồng và cũng dành một nguồn kinh phí cho cộng đồng để tổ chức triển khai thực hiện việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản".

Mô hình đồng quản lý trên lòng hồ Thác Bà, Lào Cai

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, nuôi trồng thủy sản hồ chứa không thể tách rời bài toán quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Đây không chỉ là câu chuyện mở rộng diện tích hay tăng số lượng lồng nuôi, mà đòi hỏi một cách tiếp cận mới – phát triển có quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ và gắn với chuỗi giá trị.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến

"Các hồ chứa hiện nay đều phục vụ đa mục tiêu như thủy điện, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, cần có cách tổ chức phù hợp để hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản hồ chứa. Đồng thời, những vướng mắc về cơ chế, chính sách cần sớm được tháo gỡ", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt sản lượng hơn 260.000 tấn mỗi năm, với tổng giá trị khoảng 16.000 tỷ đồng. Theo đề án, hơn 50% cơ sở nuôi thủy sản hồ chứa sẽ tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc chuỗi liên kết; 100% cơ sở cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản.