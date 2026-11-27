Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, ba lô đất cùng thuộc phường An Khánh, có tổng giá khởi điểm gần 15.000 tỷ đồng. Riêng lô 3-12 rộng gần 10.060 m², khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/m².

Các lô đất ở Thủ Thiêm - TP.HCM

Hai lô còn lại có giá thấp hơn nhiều. Lô 3-8 rộng hơn 8.568 m², khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng. Lô 3-5 rộng hơn 6.446 m², khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng. Chỉ lô 3-9, giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng, có hồ sơ đăng ký. Phiên đấu giá lô này được xếp lịch chiều 27/11, hiện chưa xác minh được kết quả. dantri.com.vn

Tháng 12/2021, bốn doanh nghiệp từng trúng đấu giá cả bốn lô với tổng số tiền 37.346 tỷ đồng. Riêng Công ty Ngôi Sao Việt, thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trả 24.500 tỷ đồng cho lô 3-12, gấp 2,4 lần giá khởi điểm hiện nay. Sau đó, cả bốn doanh nghiệp đều không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, TP.HCM phải hủy kết quả.