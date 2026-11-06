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TP.HCM giao 4 lô đất để thanh toán cho dự án cầu Thủ Thiêm 2

Thứ Sáu, 20:40, 06/11/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc giao 4 lô đất thuộc Khu chức năng số 6, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh (thuộc TP Thủ Đức cũ) để thanh toán cho nhà đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2.

Theo đó, tổng diện tích 4 lô đất được giao là hơn 42.964m2, gồm lô 6-2, lô 6-5, lô 6-6 và lô 6-7. Các lô đất này được sử dụng để thanh toán Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

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Cầu Thủ Thiêm 2 được đổi tên là cầu Ba Son

Mục đích sử dụng đất là xây dựng khu chung cư theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm kể từ ngày 05/11/2026.

Việc giao đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 260/2025/QH15 và Nghị định số 91/2025/NĐ-CP.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định giá đất, phối hợp xác định ranh giới và tổ chức bàn giao đất trên thực địa; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng BT, rà soát, đối chiếu giá trị hợp đồng với giá trị quỹ đất thanh toán, bảo đảm không gây thất thoát ngân sách nhà nước và tài sản công. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, quản lý và sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch được duyệt và quy định pháp luật.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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