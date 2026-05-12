Đầu năm 2026, vốn FDI thực hiện cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua

Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của cùng kỳ năm trong 5 năm qua, thể hiện niềm tin bền vững của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2026 và 4 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27/4/2026 đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7,4 tỷ USD.

Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,12 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện. Tiếp theo là hoạt động kinh doanh bất động sản; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí… Trong đó xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tài chính và sản xuất, đặc biệt là sự hình thành các Trung tâm Tài chính quốc tế ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thuý Hạnh – TGĐ Ngân hàng Standard Chartered Việt nam cho biết: “Sự hình thành của Trung tâm Tài chính quốc tế có thể là một tiền đề rất là tốt để thu hút thêm nguồn vốn đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp từ các nhà đầu tư quốc tế, vì các nhà đầu tư quốc tế có niềm tin rằng các quy định về pháp chế của Trung tâm tài chính sẽ tiệm cận rất là gần với Trung tâm tài chính quốc tế và thế giới. Vì vậy, họ cảm thấy là an tâm hơn khi đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam”.

Nhiều chuyên gia đánh giá, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam sẽ tích cực hơn với quy mô khoảng 38- 40 tỷ USD/năm trong giai đoạn 2026- 2030. Động lực đến từ nhiều dự án đã được xúc tiến đàm phán từ cuối năm 2025, đặc biệt là các cam kết cấp cao giữa lãnh đạo Việt Nam với các quốc gia và tập đoàn lớn đang dần hội tụ điều kiện để triển khai.

Các doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao tiềm năng và môi trường đầu tư của Việt Nam, nhưng đồng thời kiến nghị nhiều nội dung cụ thể liên quan đến lĩnh vực năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, tài chính. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, xử lý, phản hồi bằng văn bản đối với những vấn đề cụ thể, nhất là về thủ tục hành chính.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Coi việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, mà phải thực hiện.

Tôi đã giao nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng phải trực tiếp làm việc với các Bộ trưởng để triển khai. Một là rà soát các điều kiện kinh doanh để phải tiếp tục cắt giảm; các thủ tục hành chính phải cắt giảm rất mạnh. Việc này tốt cho cả nền kinh tế Việt Nam chứ không chỉ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm và sẽ làm rất nhanh trong thời gian tới”.

“Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả”- đây cũng là nội dung tại Kết luận số 18 Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 14 đã được bàn hành.

Tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “luồng xanh”, đồng thời chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Hệ thống hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, các tuyến cao tốc, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và thu hút nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên cho biết: “Hiện nay, Ban Quản lý đang thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế ‘luồng xanh 24 giờ’ và ‘luồng xanh 60%” nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Qua đó, kỳ vọng trong năm 2026, Thái Nguyên sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư FDI trên thế giới”.

Tuy nhiên, để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, công nghệ cao, Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào lợi thế chi phí thấp, mà phải nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển từ tư duy tham gia, sang nâng vị thế trong chuỗi giá trị, từng bước làm chủ công nghệ và tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao, như: thiết kế, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo.

Ông Trần Toàn Thắng- Trưởng ban Quốc tế và chính sách hội nhập Viện Chiến lược và chính sách kinh tế- tài chính, Bộ Tài chính cho biết: “Những định hướng thu hút sẽ tập trung vào những ngành mà Việt Nam đang quan tâm. Ví dụ như các lĩnh vực R&D, điện tử, AI, hoặc là các lĩnh vực công nghệ cao khác. Tôi cho rằng năm nay là thời điểm chúng ta nên bắt đầu để có những thực chất hơn trong việc biến từ định hướng thành thể chế cụ thể, để có thể thu hút được dòng FDI toàn cầu này”.

Với những giải pháp của Chính phủ, việc triển khai quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, hy vọng cơ cấu dòng vốn FDI ngày càng dịch chuyển theo hướng chất lượng, với tỷ trọng gia tăng ở các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, tạo động lực cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2 con số trong năm nay và những năm tiếp theo.