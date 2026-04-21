ĐBQH: Tiểu thương “mất ăn mất ngủ” vì nợ thuế, đề nghị sửa luật kịp thời

Chiều 21/4, thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, đại biểu Điểu Huỳnh Sang (đoàn Đồng Nai) phản ánh nhiều ý kiến từ cử tri liên quan đến chính sách thuế hiện hành.

Theo đại biểu, qua tiếp xúc cử tri, đặc biệt là các tiểu thương, nhiều người cho biết đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Nếu trước đây nỗi lo chủ yếu là bị xử phạt, thì hiện nay “điều khiến cử tri lo lắng nhất là nợ đọng thuế”.

Đại biểu dẫn chứng, ngay cả khi phát sinh khoản nợ thuế nhỏ, người dân cũng cảm thấy áp lực lớn. Trên ứng dụng eTax Mobile, việc hiển thị nợ thuế khiến nhiều hộ kinh doanh “mất ăn mất ngủ”, cho thấy tâm lý lo ngại ngày càng gia tăng.

Từ thực tế đó, đại biểu cho rằng việc sửa đổi, bổ sung các luật thuế lần này là cần thiết và cấp bách. Về tổng thể, đại biểu Điểu Huỳnh Sang bày tỏ thống nhất với định hướng của dự thảo luật, đặc biệt là các chính sách nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, dự thảo cũng hướng tới mục tiêu điều chỉnh hành vi tiêu dùng, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, đại biểu bày tỏ băn khoăn về quy định hiệu lực thi hành. Theo dự thảo, luật có hiệu lực kể từ ngày được Quốc hội thông qua, song một số nội dung lại quy định áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Đại biểu cho rằng cần cân nhắc kỹ quy định này, bảo đảm tuân thủ Điều 55 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hiệu lực hồi tố. Theo đó, chỉ trong trường hợp thật sự cần thiết nhằm bảo đảm lợi ích chung hoặc quyền lợi của tổ chức, cá nhân, văn bản pháp luật mới được quy định hiệu lực trở về trước.

“Hiện dự thảo chưa làm rõ tác động về trách nhiệm pháp lý của người nộp thuế so với quy định hiện hành, do đó cần được Chính phủ giải trình, làm rõ trước khi thông qua”, đại biểu nêu ý kiến.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang nhấn mạnh, việc hoàn thiện các quy định pháp luật về thuế cần đặt mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế, giảm áp lực tuân thủ, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, ổn định và phù hợp thực tiễn.

Giảm thuế xe điện: Đại biểu ủng hộ, yêu cầu đánh giá tác động ngân sách

Cùng thảo luận dự án sửa đổi các luật thuế tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, đại biểu Nguyễn Quốc Long đã tập trung góp ý vào chính sách thuế đối với xe điện.

Theo đại biểu, điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là việc sửa đổi biểu thuế tại Điều 8, trong đó điều chỉnh cả mức thuế suất và thời gian áp dụng đối với các loại xe ô tô điện.

Cụ thể, theo quy định hiện hành, thuế suất đối với xe ô tô chở người dưới 9 chỗ dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026 là 15% và giảm xuống 11% từ 1/3/2027. Tuy nhiên, dự thảo mới của Chính phủ đề xuất mức thuế thấp hơn đáng kể: chỉ 2% từ 1/1/2026 và 7% từ 1/1/2031, đồng thời kéo dài thời gian áp dụng lộ trình.

Đại biểu Nguyễn Quốc Long cho biết có ý kiến băn khoăn về việc đưa nội dung này vào sửa đổi khi chưa đến thời điểm áp dụng theo luật hiện hành. Tuy nhiên, ông bày tỏ quan điểm tán thành phương án điều chỉnh, nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất là giảm mạnh thuế suất.

“Việc hạ thuế ngay từ năm 2026 là rất cần thiết và có tính cấp bách, góp phần tạo động lực cho thị trường”, đại biểu Long nêu rõ.

Dù vậy, đại biểu cũng đặt vấn đề về việc kéo dài lộ trình giảm thuế đến năm 2031, cho rằng cần cân nhắc kỹ tính cần thiết của quy định này trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, ông đề nghị Chính phủ cần có báo cáo giải trình đầy đủ hơn, đặc biệt là đánh giá tác động của việc giảm thuế tới nguồn thu ngân sách nhà nước và các kế hoạch tài chính trung hạn.

Theo đại biểu, nếu chính sách được điều chỉnh kịp thời và hợp lý, sẽ tạo lợi thế lớn cho người tiêu dùng, đồng thời kích thích sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ô tô điện. Qua đó, không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp mà còn góp phần cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững.

Đại biểu đề xuất minh bạch ngưỡng thuế, thúc đẩy hạ tầng trạm sạc xe điện

Nhấn mạnh chuyển đổi xanh và an ninh năng lượng, đại biểu Phạm Văn Trinh (Đồng Nai) đồng tình với chủ trương linh hoạt chính sách thuế, song đề nghị bổ sung tiêu chí minh bạch và sớm hoàn thiện hạ tầng trạm sạc xe điện để bảo đảm phát triển bền vững.

Theo đại biểu, trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch biến động mạnh và áp lực đảm bảo an ninh năng lượng gia tăng, việc kịp thời điều chỉnh chính sách thuế là cần thiết nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Về các luật thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, đại biểu đồng tình với phương án giao Chính phủ quy định chi tiết ngưỡng doanh thu tính thuế. Cách tiếp cận này giúp chính sách phản ứng nhanh và linh hoạt hơn trước biến động thực tiễn.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính minh bạch và thống nhất, đại biểu đề nghị cần bổ sung các nguyên tắc mang tính định hướng làm căn cứ điều chỉnh. Trong đó có thể xem xét các yếu tố như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), mức lương tối thiểu vùng hoặc các tiêu chí kinh tế - xã hội cụ thể.

Đối với chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt, đại biểu Phạm Văn Trinh nhất trí với việc duy trì mức thuế suất ưu đãi nhằm khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm thân thiện môi trường, trong đó có xe điện.

Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh một vấn đề then chốt hiện nay là hạ tầng phục vụ xe điện, đặc biệt là hệ thống trạm sạc, vẫn chưa theo kịp nhu cầu phát triển. Nếu thiếu quy hoạch và quy định rõ ràng, việc triển khai có thể thiếu đồng bộ, tiềm ẩn rủi ro về an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, đại biểu cũng chỉ ra thực trạng mỗi hãng xe sử dụng tiêu chuẩn sạc và phần mềm thanh toán khác nhau, gây bất tiện cho người dùng. Do đó, cần sớm xây dựng chuẩn kết nối thống nhất, cơ chế chia sẻ hạ tầng và khung pháp lý về phí dịch vụ, để một trạm sạc có thể phục vụ nhiều loại phương tiện.

“Việc hoàn thiện đồng bộ chính sách thuế và hạ tầng kỹ thuật sẽ là yếu tố then chốt để thúc đẩy thị trường xe điện, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững”, đại biểu Phạm Văn Trinh nhấn mạnh.