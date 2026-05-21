中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Thứ Năm, 20:42, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế, bổ sung thêm tối đa 47 triệu đồng/năm khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ chính thức đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng/năm khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, 23 triệu đồng/năm đối với y tế và 24 triệu đồng/năm đối với giáo dục.

De xuat thu nhap tren 28,63 trieu dong thang moi phai nop thue thu nhap ca nhan hinh anh 1
Đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế.

Như vậy, chưa kể các khoản giảm trừ cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, trong trường hợp mỗi người nộp thuế có 1 người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí y tế, giáo dục - đào tạo, cá nhân có thể được giảm trừ các khoản sau:

Mức giảm trừ cho bản thân là 15,5 triệu đồng/tháng + giảm trừ cho người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/người/tháng + giảm trừ cho y tế 23 triệu đồng/năm + giảm trừ cho giáo dục - đào tạo 24 triệu đồng/năm = 307,4 triệu đồng/năm.

Với mức giảm trừ mới, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khi thu nhập vượt khoảng 28,63 triệu đồng/tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế và phần thu nhập tăng thêm chỉ chịu thuế suất 5% ở bậc thấp nhất.

Bộ Tài chính tính toán, thực hiện theo phương án nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng/năm.

Để đảm bảo không bị trùng lắp về chính sách, tại dự thảo nghị định quy định các khoản chi phí mà người nộp thuế được giảm trừ phải đáp ứng các điều kiện: có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; riêng đối với khoản chi cho y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế...

Dự thảo nghị định quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 để thống nhất với hiệu lực thi hành của luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Trước đó, Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án giảm trừ chi phí y tế và giáo dục - đào tạo với các mức giảm trừ tối đa là 41 triệu đồng/năm và 47 triệu đồng/năm.

letancan.jpg

Bộ Tài chính nêu giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã thông tin các giải pháp cụ thể cũng như đột phá để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô cũng như kiểm soát lạm phát, đặc biệt là bảo đảm cân bằng giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng.

Theo Ngọc Vy/VTC News
Tag: Bộ Tài chính thu nhập nộp thuế y tế giáo dục đào tạo thuế thu nhập cá nhân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bán hàng online, doanh thu mức nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Bán hàng online, doanh thu mức nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

VOV.VN - Hoạt động kinh doanh trực tuyến đang phát triển mạnh, kéo theo sự quan tâm lớn của người bán về nghĩa vụ thuế. Theo quy định mới, cá nhân bán hàng online có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Bán hàng online, doanh thu mức nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Bán hàng online, doanh thu mức nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

VOV.VN - Hoạt động kinh doanh trực tuyến đang phát triển mạnh, kéo theo sự quan tâm lớn của người bán về nghĩa vụ thuế. Theo quy định mới, cá nhân bán hàng online có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Chậm nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân bị phạt đến 25 triệu đồng
Chậm nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân bị phạt đến 25 triệu đồng

VOV.VN - Mức phạt chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế được quy định theo 5 mức, từ phạt cảnh cáo cho đến 25 triệu đồng khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày, có phát sinh số thuế phải nộp. 

Chậm nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân bị phạt đến 25 triệu đồng

Chậm nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân bị phạt đến 25 triệu đồng

VOV.VN - Mức phạt chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế được quy định theo 5 mức, từ phạt cảnh cáo cho đến 25 triệu đồng khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày, có phát sinh số thuế phải nộp. 

Có thu nhập ở nhiều tỉnh, cá nhân nộp quyết toán thuế ở đâu?
Có thu nhập ở nhiều tỉnh, cá nhân nộp quyết toán thuế ở đâu?

Cơ quan thuế hướng dẫn cách xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập tại các tỉnh, thành khác nhau.

Có thu nhập ở nhiều tỉnh, cá nhân nộp quyết toán thuế ở đâu?

Có thu nhập ở nhiều tỉnh, cá nhân nộp quyết toán thuế ở đâu?

Cơ quan thuế hướng dẫn cách xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập tại các tỉnh, thành khác nhau.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp