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Địa bàn hải quan khu vực XVII (Tây Ninh) thay đổi lớn từ ngày 5/7

Thứ Năm, 17:15, 02/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 5/7, Hải quan khu vực XVII triển khai Nghị định 153/2026/NĐ-CP với nhiều thay đổi quan trọng về phạm vi địa bàn hoạt động. Vùng quản lý được xác định lại bằng tọa độ cụ thể, mở rộng giám sát ngoài cửa khẩu và tăng cường vai trò chủ trì trong phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Ninh.

Điểm đáng chú ý của Nghị định 153/2026/NĐ-CP tác động trực tiếp trên tuyến biên giới Tây Ninh, đó là thay đổi cách xác định phạm vi hoạt động hải quan từ quy định mang tính khái quát sang xác định bằng ranh giới, tọa độ và chiều sâu quản lý cụ thể, phù hợp thực tế từng cửa khẩu.

Dia ban hai quan khu vuc xvii tay ninh thay doi lon tu ngay 5 7 hinh anh 1
Nghị định 153 bổ sung nhiều khu vực phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu vào phạm vi quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Theo đó, địa bàn hoạt động hải quan tại các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam, cửa khẩu Chàng Riệc và cửa khẩu Mỹ Quý Tây được xác định lại bằng tọa độ địa lý, ranh giới hai bên và chiều sâu quản lý từ 1.000 - 1.400m. Cách xác định mới giúp lực lượng hải quan thuận lợi trong tổ chức kiểm tra, giám sát, đồng thời hạn chế chồng lấn với các lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biên giới.

Một thay đổi đáng chú ý khác là Nghị định 153 đưa các lối thông quan, đường chuyên dùng vận chuyển hàng hóa và những địa điểm được cấp có thẩm quyền công bố đủ điều kiện xuất nhập khẩu vào phạm vi địa bàn hoạt động hải quan. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Hải quan khu vực XVII chủ động quản lý đối với các khu vực phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu trong tương lai.

Song song đó, phạm vi quản lý của hải quan cũng được mở rộng ra ngoài khu vực cửa khẩu. Không chỉ thực hiện kiểm tra, giám sát tại cửa khẩu, lực lượng hải quan còn quản lý đối với trụ sở doanh nghiệp, kho hàng, cơ sở sản xuất, kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS), khu công nghiệp, khu chế xuất, khu phi thuế quan và các khu vực logistics khi có hoạt động xuất nhập khẩu. Quy định mới giúp công tác quản lý hàng hóa được thực hiện xuyên suốt từ cửa khẩu đến doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát chuỗi cung ứng.

Dia ban hai quan khu vuc xvii tay ninh thay doi lon tu ngay 5 7 hinh anh 2
Địa bàn quản lý của Hải quan tại Tây Ninh được xác định lại cụ thể bằng tọa độ địa lý, ranh giới hai bên và chiều sâu quản lý từ 1.000 - 1.400m 

Đối với địa bàn Tây Ninh, Nghị định 153 cũng điều chỉnh lại danh mục cửa khẩu thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Từ ngày 5/7, tám cửa khẩu gồm Tà Nốt, Long Phước, Phước Chỉ, Long Thuận, Cây Gõ, Tân Phú, Tống Lê Chân và Hưng Điền A không còn thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Việc điều chỉnh nhằm tập trung nguồn lực vào các cửa khẩu đang có hoạt động xuất nhập khẩu, phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng cửa khẩu và yêu cầu quản lý thực tế.

Một điểm mới quan trọng khác là Nghị định 153 khẳng định rõ vai trò chủ trì của cơ quan hải quan trong công tác phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong địa bàn hoạt động hải quan. Đồng thời, bổ sung cơ chế trao đổi thông tin, tài liệu và dữ liệu điện tử giữa hải quan với Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương, tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành.

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Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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