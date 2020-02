Cấp “sổ đỏ” cho condotel: Cú hích cho thị trường bất động sản?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) đang gặp rất nhiều khó khăn từ nguồn vốn, dịch bệnh, thì việc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 703/BTNMT về việc hướng dẫn chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 14/2 vừa qua đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, nhất là các nhà đầu tư loại hình BĐS codotel. Đồng thời, đã có những thông tin và cách hiểu khác nhau về văn bản này. Phóng viên VOV phỏng vấn luật sư Nguyễn Minh Anh, Giám đốc Công ty Luật Trí Minh về nội dung này.

Việc hướng dẫn cấp sổ đỏ cho codotel có thể xem là một “cú hích” cho thị trường BĐS (Ảnh minh họa: KT)

Phóng viên: Thưa luật sư, việc mà Bộ Tài nguyên Môi trường có hướng dẫn về việc là cấp chứng nhận sổ đỏ cho những loại hình bất động sản codotel có ý nghĩa như thế nào?

Luật sư Nguyễn Minh Anh: Việc cấp sổ đỏ cho codotel rất đáng mừng, vì hàng chục nghìn căn hộ codotel hiện nay không rõ tình trạng pháp lý, giữa tài sản của doanh nghiệp và tài sản của cá nhân. Do vậy, nếu không quy định rõ thì dẫn đến tiền của tôi, nhưng tài sản của doanh nghiệp. Do vậy, khi được cấp thì quyền rất rõ. Khi được cấp sổ đỏ thì tôi được các quyền. Do vậy giúp nhà đầu tư an tâm đầu tư và cá doanh nghiệp cũng an tâm vấn đề tài chính, vay vốn.

Phóng viên: Thưa luật sư, những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng thực hiện quy định của pháp luật để tránh tạo kẽ hở pháp lý trong loại hình codotel được đặt ra như thế nào?

Luật sư Nguyễn Minh Anh: Bản thân văn bản mới của Bộ Tài Nguyên và Môi trường số 703 này nếu nhìn nhận góc độ pháp lý thì đây chỉ là văn bản hướng dẫn, không phải văn bản pháp luật đúng nghĩa. Cần phải ban hành những văn bản quy phạm pháp luật, chính thức quy định rõ ràng, tất cả những điều khoản các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư cũng như là nhà đầu tư trong tương lai.

Phóng viên: Ở góc độ chuyên gia pháp luật thì ông có bình luận như thế nào về văn bản này của Bộ Tài nguyên và Môi trường?

Luật sư Nguyễn Minh Anh: Tôi cho rằng bản chất thông báo này chỉ mang tính gỡ rối trước mắt, tạm thời của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực này. Có thể liên quan đến các vấn đề dịch bệnh a b, c thị trường bất động sản trầm lắng… đây cũng có thể xem là một “cú hích” chăng? Tuy nhiên, tôi cho rằng ra văn bản này, tôi vẫn cho rằng chưa rõ ràng về thời điểm và cơ chế về chính sách pháp luật, cần phải hoàn thiện hơn rất nhiều.

Phóng viên: Xin cảm ơn luật sư./.