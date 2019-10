Sở Xây dựng tỉnh Long An vừa có văn bản thông tin với báo chí về việc Công ty cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An (Trần Anh Group) xây dựng dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Trần Anh Riverside 2 (tên thương mại là Solar City) khi chưa có quy hoạch 1/500 và giấy phép xây dựng.



Dự án Trần Anh Riverside 2, được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 15/10/2018. Tới ngày 19/8/2019 vừa qua, dự án mới được UBND huyện Bến Lức phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Hiện tại, Sở Xây dựng tỉnh Long An chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng dự án này.

Thế nhưng, gần như toàn bộ 225 căn nhà phố của dự án này đã được xây xong phần thô, một số căn đang trong giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao nhà cho khách hàng. Giá mỗi căn nhà 1 trệt 2 lầu, Trần Anh Group bán ra từ 2,4 - 2,8 tỷ đồng.

Xây 225 căn nhà không phép, Trần Anh Group bị xử phạt 40 triệu đồng.

Việc Trần Anh Group xây dựng dự án Trần Anh Riverside 2 khi chưa được cấp giấy phép xây dựng đã được Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Lức lập biên bản vi phạm hành chính ngày 7/6/2019. Sau đó 1 tuần, UBND huyện Bến Lức đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, các dự án bất động sản của Trần Anh Group đều có sai phạm chung là xây dựng dự án và bán sản phẩm khi chưa được cấp phép. Chính vì vây, Sở đã chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện có dự án bất động sản do Trần Anh Group đầu tư để kiểm tra. Khi có kết quả, sẽ công bố cho người dân biết.

Trước đó, dự án Khu dân cư Long Phú do Công ty Cổ phần Thương mại & Trang trí nội thất Chung Phú làm chủ đầu tư, mà thực chất là dự án được mang tên Long Phú Villa Long An do Trần Anh Group phát triển đã bị Thanh tra xây dựng tỉnh Long An xử phạt 40 triệu đồng vi phạm hành chính về lỗi "Tổ chức thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Long Phú không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền".

Khu đất triển khai dự án Trần Anh Riverside 2 có diện tích 4,7 ha, tại 91 đường Nguyễn Văn Tuôi, thị trấn Bến Lức, thuộc trụ sở của Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Thăng Long – TCC. Công ty TCC đã bán đất trụ sở này cho Trần Anh Group vào đầu năm 2018./.