Xây chui 100 ngôi nhà, lãnh đạo “thương dân” muốn họ được sớm an cư?

Nhiều khách hàng ở Bình Dương đóng tiền mua đất nền tại Dự án Khu nhà ở Thương mại An Trung (Dự án An Trung), tọa lạc tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã hơn 5 năm nay. Nhưng đến nay vẫn không được chủ đầu tư bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Bức xúc, nhiều người đã làm đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan báo chí.



Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung (Công ty An Trung) có địa chỉ khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án An Trung từ năm 2006. Ban đầu diện tích được phê duyệt là 19 ha, sau đó điều chỉnh lại còn hơn 11 ha. Năm 2007, UBND thị xã Dĩ An phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 3759.

Dự án được điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1135 (thay cho quyết định số 3759) vào năm 2012. Với 700 lô nền, nơi đây từng được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị mới, là điểm nhấn trong phát triển bất động sản, quy hoạch phát triển của thị xã Dĩ An.

Chưa có sổ đỏ nhưng chủ đầu tư đã "bảo lãnh" bằng miệng để khách hàng xây nhà ở kiên cố.

Dù mặt bằng chưa “sạch”, chưa đầy đủ tính pháp lý, thế nhưng từ năm 2014, chủ đầu tư đã tiến hành phân lô bán cho hàng trăm khách hàng bằng “hợp đồng đặt cọc” và “hợp đồng hợp tác đầu tư” với giá từ 300 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng mỗi nền. Nhiều khách hàng mua đã trả 70% giá trị hợp đồng, chờ nhận sổ đỏ như thỏa thuận nhưng đã hơn 5 năm nay chủ đầu tư vẫn khất lần. Thời gian càng kéo dài, khách hàng càng hoang mang lo sợ bởi khả năng chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện dự án.

Trước sự việc trên, khách hàng mua đất Dự án An Trung nhiều lần có đơn thư phản ảnh với Công ty An Trung và các cấp chính quyền địa phương từ phường Tân Bình đến UBND thị xã Dĩ An và tại các cuộc tiếp xúc cử tri, tuy nhiên đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết.

“Khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chủ đầu tư cho biết chỉ 3-6 tháng sau sẽ bàn giao sổ đỏ cho dân. Thế nhưng đến nay đã 4-5 năm nay vẫn chưa thấy chủ dự án làm cơ sở hạ tầng bàn giao đất cho dân. Chúng tôi rất bức xúc về vấn đề đó. Chúng tôi muốn chính quyền và chủ dự án có biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng bàn giao đất cho chúng tôi” - ông Nguyễn Quý Hợi, một khách hang nói.

Theo ghi nhận thực tế cho thấy, dù cơ sở hạ tầng còn ngổn ngang, chưa hoàn thiện, cơ sở pháp lý chưa đầy đủ nhưng đã có hơn 100 ngôi nhà mọc lên kiên cố trong ranh quy hoạch của dự án. Người dân ở đây cho biết, khi ký hợp đồng mua đất họ được chủ đầu tư cam kết bằng miệng cho xây nhà dù chưa có sổ đỏ. Tin vào lời hứa của chủ đầu tư, khách hàng đã bỏ hàng trăm triệu đồng để xây nhà “chui” và sinh sống nhiều năm qua.

Phương án bó gọn Dự án An Trung đang xin điều chỉnh.

Dự án treo kéo dài, người dân xây lụi trên đất dự án mà không bị chính quyền cấm cản. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, phải chăng việc làm trên có sự tiếp tay của chính quyền địa phương? Về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Bình cho biết, An Trung là dự án thương mại nên chủ đầu tư phải trực tiếp thỏa thuận mức giá bồi thường nhưng có 19 hộ không đồng ý giá đền bù và bàn giao mặt bằng để Công ty An Trung tiếp tục thực hiện các bước theo quy hoạch.

Việc người dân mua đất từ chủ đầu tư, chính quyền không nắm được, bởi khi mua đất không có ai xuống phường làm thủ tục và hỏi về tính hợp pháp của dự án. Riêng việc người dân xây dựng trong dự án chưa hoàn thành là do lãnh đạo “thương dân”, muốn họ được sớm an cư. Qua kiểm tra có 124 hộ xây nhà ở trong dự án. Hiện nay, chính quyền đã tiến hành thanh, kiểm tra cấm không cho xây dựng nữa.

“Luật Xây dựng 2006 đã có rồi nhưng mà thời điểm đó mình quản lý còn lỏng lẽo nói thẳng luôn không phải riêng ở đây mà toàn bộ hết. Từ chỗ đó mình thấy thương dân nên nên quản lý lỏng lẽo. Qua nhiều thời kỳ chủ tịch ở đây, quan điểm của ai cũng muốn dự án đúng tiến độ, ủng hộ chủ đầu tư làm dự án để phát triển kinh tế địa phương, cũng như có khu dân cư cho người dân sinh sống” - ông Yêm nói.

Việc người dân mua đất chưa được cấp sổ đỏ hơn 6 năm, dự án kéo dài 13 năm mà chưa “về đích” cho thấy chính quyền tại thị xã Dĩ An quá “tắc trách” không kiên quyết xử lý mạnh tay, đảm bảo quyền lợi của người dân. Trước hàng loạt đơn thư của người dân, gần đây, chính quyền thị xã Dĩ An mới mời chủ đầu tư lên làm việc. Ông Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An nói rằng, trong thời gian tới sẽ giải quyết dứt điểm và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các bước theo quy hoạch để mau chóng cấp sổ đỏ cho dân.

Chủ đầu tư không có khả năng thỏa thuận với dân theo đền bù toàn dự án thì bắt buộc điều chỉnh dự án, điều chỉnh theo hướng bó nhỏ. Điều chỉnh cũng phải đền một diện tích nhất định làm cái đường, đường kết nối 2 đầu của dự án không bỏ ra được. Cái kè tái định cư cho dân là phải xây. Yêu cầu chủ đầu tư sớm liên hệ các ngành để được giao đất mới có cơ sở cấp giấy chứng nhận cho dân” - ông Tuấn cho biết.

Tuy nhiên để điều chỉnh một dự án không phải một sớm một chiều mà phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Như vậy, sau hơn 6 năm đóng tiền để nhận chuyển nhượng đất nền tại Dự án An Trung, cả trăm khách hàng vẫn phải tiếp tục chờ đợi vào sự tích cực của chính quyền./.