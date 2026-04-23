  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Điểm nghẽn pháp lý đe dọa sinh kế hàng triệu hộ kinh doanh

Thứ Năm, 14:06, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 23/4, VCCI đã công bố kết quả điều tra các Hộ kinh doanh năm 2026 cho thấy, khu vực hộ kinh doanh, trụ cột của 10 triệu lao động đang rơi vào trạng thái "sức khỏe" suy yếu và tâm thế phòng thủ.

Theo VCCI, Việt Nam hiện có khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, đóng góp quan trọng vào ngân sách và an sinh xã hội. Tuy nhiên, năm 2025 ghi nhận 81,5% hộ sụt giảm doanh thu và 75,4% mất bớt khách hàng.

Khảo sát chỉ ra "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay là áp lực pháp lý vượt xa khó khăn về thị trường hay chi phí đầu vào. Chi phí tuân thủ thuế và kế toán hiện đã nặng nề ngang ngửa chi phí nguyên liệu sản xuất.

Chính những rào cản này khiến đa số hộ kinh doanh chưa có kế hoạch lên doanh nghiệp. Nhiều hộ thừa nhận khi quy mô lớn dần, chi phí tuân thủ thể chế tăng nhanh hơn năng lực hấp thụ của họ.

Trước thực trạng này, VCCI kiến nghị thay vì chỉ siết chặt quản lý, chính sách cần ưu tiên cải cách tính dễ tuân thủ của hệ thống. Việc đơn giản hóa quy định thuế, cung cấp phần mềm kế toán miễn phí và giảm chi phí chuyển đổi thực tế là chìa khóa để bảo vệ "lớp đệm an sinh" chiến lược này, giúp họ đủ tự tin để tồn tại và trưởng thành.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: thực trạng hộ kinh doanh Việt Nam rào cản lên doanh nghiệp sinh kế hộ kinh doanh chi phí tuân thủ thuế và kế toán
Tin liên quan

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế: Hộ kinh doanh vẫn lo “doanh thu lớn, lãi mỏng”

VOV.VN - Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế được kỳ vọng giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương cho rằng, dù doanh thu đạt 1 - 2 tỷ đồng/năm, lợi nhuận thực tế vẫn không cao do chi phí lớn và biên lãi thấp, khiến họ vẫn lo áp lực thuế nếu chỉ tính trên doanh thu.

Thủ tướng: Dự kiến nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm

VOV.VN - Nhấn mạnh định hướng nâng ngưỡng chịu thuế, Thủ tướng cho biết theo báo cáo của Bộ Tài chính, ngưỡng đối với hộ kinh doanh dự kiến nâng lên mức 1 tỷ đồng mỗi năm.

Nâng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh lên mức bao nhiêu là phù hợp?

VOV.VN - Đề xuất bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh đang mở ra hướng điều chỉnh linh hoạt hơn trong chính sách thuế. Nhiều chuyên gia cho rằng, chính sách thuế cần bảo đảm sự đồng bộ, công bằng giữa khu vực doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

