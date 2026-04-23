Điểm nghẽn pháp lý đe dọa sinh kế hàng triệu hộ kinh doanh

Theo VCCI, Việt Nam hiện có khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, đóng góp quan trọng vào ngân sách và an sinh xã hội. Tuy nhiên, năm 2025 ghi nhận 81,5% hộ sụt giảm doanh thu và 75,4% mất bớt khách hàng.

Khảo sát chỉ ra "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay là áp lực pháp lý vượt xa khó khăn về thị trường hay chi phí đầu vào. Chi phí tuân thủ thuế và kế toán hiện đã nặng nề ngang ngửa chi phí nguyên liệu sản xuất.

Chính những rào cản này khiến đa số hộ kinh doanh chưa có kế hoạch lên doanh nghiệp. Nhiều hộ thừa nhận khi quy mô lớn dần, chi phí tuân thủ thể chế tăng nhanh hơn năng lực hấp thụ của họ.

Trước thực trạng này, VCCI kiến nghị thay vì chỉ siết chặt quản lý, chính sách cần ưu tiên cải cách tính dễ tuân thủ của hệ thống. Việc đơn giản hóa quy định thuế, cung cấp phần mềm kế toán miễn phí và giảm chi phí chuyển đổi thực tế là chìa khóa để bảo vệ "lớp đệm an sinh" chiến lược này, giúp họ đủ tự tin để tồn tại và trưởng thành.