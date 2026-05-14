Điện Biên gỡ nút thắt thu hút đầu tư, mở không gian phát triển vùng Tây Bắc

Với hơn 48.320 tỷ đồng vốn được trao quyết định đầu tư và hơn 209.370 tỷ đồng vốn cam kết, Điện Biên đang cho thấy quyết tâm tháo gỡ “điểm nghẽn” hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và mở rộng không gian phát triển để trở thành điểm đến đầu tư mới của vùng Tây Bắc.

Giữa núi rừng Mường Phăng, nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, những nhát xúc đầu tiên khởi động dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ của Sun Group đã tạo nên không khí sôi động ở vùng căn cứ cách mạng. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 2.070 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ mở thêm sản phẩm du lịch mới, kết nối các điểm di tích lịch sử với không gian du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng và văn hóa.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group vùng miền Bắc cho biết: "Sun Group sẽ thực hiện dự án với tất cả tâm huyết, trách nhiệm và sự tôn trọng cao nhất đối với lịch sử, văn hóa và cảnh quan tự nhiên của Điện Biên. Tuyến cáp treo sẽ áp dụng công nghệ hiện đại để vừa giúp rút ngắn thời gian di chuyển cho du khách, vừa giảm thiểu tác động tối đa đến cảnh quan tự nhiên và môi trường. Về kiến trúc, công trình được thiết kế với cảm hứng từ văn hóa bản địa nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử, tái hiện tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ 72 năm về trước".

Phối cảnh dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng.

Không khí phấn khởi lan khắp các bản làng ở Mường Phăng trong ngày khởi động dự án cáp treo. Với nhiều người dân nơi đây, đây không chỉ là một dự án du lịch lớn mà còn là dấu mốc cho thấy vùng đất lịch sử đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh kỳ vọng về du lịch khởi sắc, người dân Mường Phăng cũng tin tưởng khi hàng loạt công trình hạ tầng lớn đang và sẽ được triển khai trên địa bàn, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, dịch vụ và nâng cao đời sống.

Chị Lường Thị Ngân, người dân bản Khẩu Cắm xã Mường Phăng phấn khởi chia sẻ: "Thời gian gần đây Mường Phăng đang phát triển rất nhiều. Sắp tới sẽ có đường cao tốc Sơn La - Điện Biên đi qua địa bàn bản chúng tôi. Hôm nay lại động thổ dự án cáp treo nên bà con rất vui mừng, phấn khởi".

Cùng chung tâm trạng này, bà Lù Thị Lún, người dân bản Đông Mệt, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên phấn khởi cho biết: "Người dân Mường Phăng rất vui khi có cáp treo. Bà con mong dự án sớm hoàn thành để Mường Phăng ngày càng phát triển hơn".

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ.

Không chỉ người dân, chính quyền cơ sở cũng kỳ vọng dự án sẽ tạo động lực phát triển mới cho vùng căn cứ cách mạng Mường Phăng, nơi nhiều năm nay vẫn còn gặp khó khăn về hạ tầng và dịch vụ. Ông Hoàng Văn Quyền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên khẳng định: "Khi dự án cáp treo được triển khai trên địa bàn sẽ là một trong những dự án định hướng và dẫn dắt cho tất cả toàn bộ các lĩnh vực phát triển khác của xã trong thời gian tới".

Ngay sau lễ khởi động dự án cáp treo của Sun Group, tại xã Thanh Nưa, Tập đoàn Vin Group tiếp tục động thổ siêu dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc với tổng vốn đầu tư trên 23.660 tỷ đồng, dự án đô thị lớn nhất từ trước tới nay tại Điện Biên.

Hai dự án lớn liên tiếp được triển khai đã cho thấy những chuyển động mới trong thu hút đầu tư tại Điện Biên, địa phương từng nhiều năm được xem là “vùng trũng” của khu vực Tây Bắc do hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, chi phí logistics cao và thủ tục đầu tư còn kéo dài.

Những chuyển động này diễn ra ngay tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề “Điện Biên – Điểm đến chiến lược cho đầu tư”, có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 48.320 tỷ đồng; trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 209.370 tỷ đồng với nhiều tập đoàn lớn trong cả nước.

Không chỉ dừng ở việc trao quyết định đầu tư, hội nghị còn tập trung nhận diện những “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng của Điện Biên. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, cùng với lợi thế về quỹ đất, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và du lịch lịch sử, Điện Biên cần sớm tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng giao thông, lưới điện truyền tải, cơ chế đất đai và nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó kiến nghị sớm nâng cấp hạ tầng lưới điện 220kV Điện Biên – Sơn La để mở dư địa phát triển năng lượng tái tạo; đề xuất ứng dụng công nghệ UAV, drone và trí tuệ nhân tạo vào sản xuất nông nghiệp, vận chuyển nông sản tại khu vực địa hình dốc nhằm giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả canh tác.

Theo các doanh nghiệp, điều tạo nên sức hút mới của Điện Biên không chỉ nằm ở tiềm năng, mà còn ở sự thay đổi trong cách đồng hành của chính quyền địa phương với nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026.

Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư Mặt Trời Tây Bắc, Tập đoàn Sun Group cho biết: Với sự vào cuộc rất mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh cũng như chính quyền các cấp đã tạo ra một cơ chế rất mở cho những nhà đầu tư đến nghiên cứu cũng như đầu tư dự án tại Điện Biên. Điều này tạo ra những cơ chế về “Luồng xanh” để thúc đẩy các hoạt động đầu tư tại địa bàn tỉnh. Đây là một yếu tố rất quan trọng để chúng tôi cũng như các nhà đầu tư khác yên tâm nghiên cứu và triển khai các dự án mới tại tỉnh Điện Biên.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương, tỉnh đang điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng phát triển xanh, thông minh và bền vững; xác định ba đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng đồng bộ và phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đáng chú ý, từ tháng 5/2026, Điện Biên triển khai cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án ưu tiên ngoài ngân sách, cam kết rút ngắn trên 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

"Tỉnh Điện Biên đang rất tích cực chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư với cam kết thực hiện cơ chế “Luồng xanh” giảm trên 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong đầu tư, ban hành cơ chế chính sách đặc thù trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, du lịch, dịch vụ, hỗ trợ đầu tư, chăm lo công tác giải phóng mặt bằng để các dự án đều được triển khai sớm nhất. Phương châm chung là Điện Biên hành động, doanh nghiệp tiên phong, tỉnh giàu, dân hạnh phúc", ông Lê Văn Lương nhấn mạnh.

Theo các nhà đầu tư, với lợi thế lịch sử đặc biệt cùng dư địa phát triển lớn, Điện Biên đang đứng trước cơ hội lớn hình thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc nếu tiếp tục cải thiện mạnh môi trường đầu tư và hạ tầng kết nối.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết: "Chúng tôi tin rằng khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản phẩm du lịch được xây dựng bài bản và các cơ chế chính sách đặc thù được thiết kế đủ mạnh thì Điện Biên sẽ là điểm đến mà du khách từ khắp thế giới tìm đến không chỉ để tham quan mà để thực sự cảm nhận hào khí và tinh thần Việt Nam".

Còn ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup nhận định: "Theo các nghiên cứu và khảo sát, bước đầu Điện Biên sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo với quy mô lớn từ tiềm năng bức xạ mặt trời, quỹ đất phù hợp cho phát triển điện mặt trời đến khả năng kết nối theo định hướng quy hoạch điện quốc gia, tỉnh có cơ hội trở thành một trung tâm năng lượng mới của khu vực Tây Bắc trong tương lai".

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên cho biết, điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là thu hút được các nhà đầu tư lớn, mà phải tạo dựng được niềm tin về một chính quyền hành động, đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp.

Từ tinh thần “Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển”, tỉnh Điện Biên đang đặt mục tiêu tạo bước đột phá về hạ tầng, cải cách hành chính và mở rộng không gian phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh phát triển xanh, thông minh và bền vững trong khu vực.

"Tỉnh Điện Biên cam kết nói đi đôi với làm, cam kết là phải làm, làm đến cùng làm có hiệu quả. Phát huy hiệu quả cơ chế luồng xanh, khắc phục triệt để tình trạng trên thông, dưới tắc, kiên quyết xử lý các biểu hiện né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà, ban hành các chính sách đặc thù, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, nông nghiệp thông minh, du lịch bản sắc, đổi mới sáng tạo. hỗ trợ trực tiếp các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp", Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên- Trần Tiến Dũng nói.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cũng đánh giá cao nỗ lực đổi mới tư duy phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và triển khai mạnh mẽ cơ chế “luồng xanh” của tỉnh Điện Biên.

Phó Thủ tướng yêu cầu Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất; không để xảy ra tình trạng “trên thông, dưới tắc” hay “trên trải thảm, dưới rải đinh”; đồng thời ưu tiên thúc đẩy triển khai tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang để mở rộng không gian phát triển cho địa phương.

"Tiềm năng đã rõ, cơ hội đã có, nhưng để biến tiềm năng thành tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, tôi đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã được hoạch định. Ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm triển khai tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tạo đòn bẩy chiến lược mở rộng không gian phát triển cho tỉnh" Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Từ những dự án động lực đang được triển khai ở Mường Phăng đến trung tâm phường Điện Biên Phủ, một không gian phát triển mới đang dần mở ra nơi cực Tây Tổ quốc. Khi những “nút thắt” về hạ tầng, thủ tục và tư duy quản lý từng bước được tháo gỡ, cùng sự đồng hành giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, Điện Biên đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển mình từ vùng khó thành điểm đến đầu tư mới của khu vực Tây Bắc./.