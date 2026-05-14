中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng liên quan ma túy tại khu vực biên giới Điện Biên

Thứ Năm, 18:15, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Điện Biên vừa liên tiếp đấu tranh, triệt phá các vụ việc liên quan đến ma túy tại khu vực biên giới, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hàng trăm gram heroin cùng nhiều viên ma túy tổng hợp.

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Điện Biên, vào khoảng 00:30 ngày 14/5, tổ công tác phối hợp giữa Đồn Biên phòng Nà Bủng và Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực bản Huổi Dạo, xã Nà Bủng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Giàng A Cấu, sinh năm 1970, trú tại bản Huổi Khương, xã Nà Bủng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 12 gram heroin và 200 viên ma túy tổng hợp, được đối tượng cất giấu trong túi quần.

lien tiep bat giu 3 doi tuong lien quan ma tuy tai khu vuc bien gioi Dien bien hinh anh 1
Đối tượng Giàng A Cấu tại cơ quan điều tra

Tiếp đó, khoảng 1h30 cùng ngày, cũng tại khu vực trên, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang đối tượng Giàng Thị Máng, sinh năm 1993, trú tại bản Huổi Khương, xã Nà Bủng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 14 gram heroin và 24 viên ma túy tổng hợp giấu trong túi áo.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận là người nghiện ma túy, mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ danh tính để sử dụng thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

lien tiep bat giu 3 doi tuong lien quan ma tuy tai khu vuc bien gioi Dien bien hinh anh 2
Đối tượng Giàng Thị Máng tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào hồi 15h30 ngày 12/5, tại bản Huổi Thủng 2, xã Quảng Lâm, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Điện Biên, Đồn Biên phòng Na Cô Sa và Công an xã Quảng Lâm phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy từ khu vực biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải xác rắn để trên xe có 248,33 gram heroin và 50 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng được xác định là Sùng A Câu, sinh năm 1989, trú tại bản Nậm Hính 2, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên. Bước đầu, Sùng A Câu khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ danh tính rồi mang về bán lẻ kiếm lời.

Hiện các vụ việc đang được các đơn vị Bộ đội Biên phòng Điện Biên tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

cac_doi_tuong_su_dung_ma_tuy_luc_bi_bat.jpg

Triệt phá điểm sử dụng ma túy có nhiều người nước ngoài tham gia

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra căn nhà trên đường Đặng Đoàn Bằng, phường Ngũ Hành Sơn phát hiện 7 người quốc tịch Trung Quốc cùng 2 công dân Việt Nam có dấu hiệu liên quan hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tag: ma túy bắt 3 đối tượng ma túy Điện Biên biên giới Điện Biên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triệt phá điểm sử dụng ma túy có nhiều người nước ngoài tham gia
Triệt phá điểm sử dụng ma túy có nhiều người nước ngoài tham gia

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra căn nhà trên đường Đặng Đoàn Bằng, phường Ngũ Hành Sơn phát hiện 7 người quốc tịch Trung Quốc cùng 2 công dân Việt Nam có dấu hiệu liên quan hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Triệt phá điểm sử dụng ma túy có nhiều người nước ngoài tham gia

Triệt phá điểm sử dụng ma túy có nhiều người nước ngoài tham gia

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra căn nhà trên đường Đặng Đoàn Bằng, phường Ngũ Hành Sơn phát hiện 7 người quốc tịch Trung Quốc cùng 2 công dân Việt Nam có dấu hiệu liên quan hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?
Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh
Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

VOV.VN - Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

Xét xử Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy làm một chiến sĩ công an hy sinh

VOV.VN - Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật