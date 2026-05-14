Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng liên quan ma túy tại khu vực biên giới Điện Biên

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Điện Biên, vào khoảng 00:30 ngày 14/5, tổ công tác phối hợp giữa Đồn Biên phòng Nà Bủng và Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực bản Huổi Dạo, xã Nà Bủng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Giàng A Cấu, sinh năm 1970, trú tại bản Huổi Khương, xã Nà Bủng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 12 gram heroin và 200 viên ma túy tổng hợp, được đối tượng cất giấu trong túi quần.

Đối tượng Giàng A Cấu tại cơ quan điều tra

Tiếp đó, khoảng 1h30 cùng ngày, cũng tại khu vực trên, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang đối tượng Giàng Thị Máng, sinh năm 1993, trú tại bản Huổi Khương, xã Nà Bủng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 14 gram heroin và 24 viên ma túy tổng hợp giấu trong túi áo.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận là người nghiện ma túy, mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ danh tính để sử dụng thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Giàng Thị Máng tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào hồi 15h30 ngày 12/5, tại bản Huổi Thủng 2, xã Quảng Lâm, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Điện Biên, Đồn Biên phòng Na Cô Sa và Công an xã Quảng Lâm phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy từ khu vực biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải xác rắn để trên xe có 248,33 gram heroin và 50 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng được xác định là Sùng A Câu, sinh năm 1989, trú tại bản Nậm Hính 2, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên. Bước đầu, Sùng A Câu khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ danh tính rồi mang về bán lẻ kiếm lời.

Hiện các vụ việc đang được các đơn vị Bộ đội Biên phòng Điện Biên tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.