Du lịch Điện Biên "hút khách" nhờ bản sắc văn hóa độc đáo

Trong hành trình du lịch Điện Biên, các du khách được hoà mình trong tiếng khèn, tiếng nhạc rộn rã của buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ tại các bản văn hóa du lịch cộng đồng; hay trải nghiệm không gian độc đáo với những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của dân tộc. Theo chia sẻ của khách du lịch, chính các nét văn hóa dân tộc độc đáo của người Thái, Mông, hay Khơ Mú, Hà Nhì… ở địa phương đã níu chân họ tại Điện Biên. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng, nhưng điểm chung là những nét văn hóa đều thú vị và đặc sắc.

Điểm du lịch cộng đồng bản văn hóa Nà Sự ở xã biên giới Nậm Pồ thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm

Với các anh chị em đội văn nghệ ở các bản du lịch cộng đồng, nhằm mang đến các tiết mục độc đáo và đặc sắc nhất để phục vụ khi có đoàn khách đến thăm, sau khi kết thúc công việc đồng áng, đều tranh thủ vào cuối ngày, hoặc các buổi tối để luyện tập.

Chị Lò Thị Hương, thành viên đội văn nghệ bản Him Lam 2, phường Điện Biên Phủ chia sẻ: "Tinh thần anh chị em trong đội văn nghệ nói chung rất phấn khởi, cùng nhau tự dàn dựng, tự tập với nhau các tiết mục, làm sao đa sắc màu để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch đến tham quan, cũng như quảng bá, giới thiệu văn hóa đặc sắc của Điện Biên".

Về phía chính quyền và người dân các bản, từ sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên, nhiều gia đình đã chủ động đầu tư thêm hoặc cải tạo lại nhà cửa, sửa chữa, nâng cấp phòng khách thành phòng nghỉ; khôi phục các nghề sản xuất hàng thủ công truyền thống; mua sắm thêm các đồ dùng sinh hoạt… đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để đón khách đến ăn nghỉ và trải nghiệm tại bản.

Nhiều gia đình đã đầu tư chăn, gối và đồ dùng để đón tiếp, phục vụ khách du lịch

Tại bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, ông Lường Văn Trường - Bí thư Chi bộ bản cho biết bản hiện đã có 5 hộ làm dịch vụ homestay, 2 hộ kinh doanh ẩm thực; bình quân mỗi năm, bản đón khoảng hơn 2.000 lượt du khách, bao gồm cả khách nội địa và khách quốc tế đến tham quan và trải nghiệm các dịch vụ tại bản.

Thông qua các hoạt động du lịch, bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc được trân trọng, phát huy, các nghề truyền thống được duy trì và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; các sinh hoạt văn hóa truyền thống như dân ca, dân vũ, dân nhạc được khôi phục và dần trở thành sản phẩm du lịch được khách du lịch tìm hiểu trải nghiệm.

"Chi bộ xác định ngành du lịch là nguồn thu nhập chính của các hộ dân trong bản. Chính vì vậy, năm 2026 và các năm tiếp theo, chi bộ sẽ tiếp tục khuyến khích các hộ gia đình trong bản tham gia làm du lịch cộng đồng, tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng rau, hoa màu, tạo nguồn thực phẩm sạch, dồi dào để phục vụ các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch và thưởng thức ẩm thực tại bản", ông Lường Văn Trường cho biết.

Nhà sàn khang trang mà gia đình anh Quàng Văn Thương ở bản Mển, xã Thanh Nưa, Điện Biên đầu tư để đón tiếp khách du lịch

Toàn tỉnh Điện Biên đến nay đã có 215 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với gần 3.000 phòng, khoảng 5.100 giường và 11 bản văn hóa có khả năng đón tiếp, phục vụ khách du lịch.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, để phát triển mô hình du lịch cộng đồng, từ năm 2003, tỉnh Điện Biên đã lựa chọn 8 bản để xây dựng thành mô hình bản văn hóa phục vụ khách du lịch. Mỗi bản được hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng; chọn các hộ gia đình có điều kiện phù hợp để xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn.

Từ đó đến nay, phong trào làm du lịch cộng đồng đã phát triển ra nhiều thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Điển hình như: Du lịch cộng đồng bản Che Căn ở xã Mường Phăng; bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ; điểm du lịch cộng đồng bản văn hóa Nà Sự ở xã biên giới Nậm Pồ... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm du lịch của cộng đồng cho các thôn bản có tiềm năng.

Nhiều dân tộc ở Điện Biên vẫn giữ nét văn hóa ở nhà sàn truyền thống

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực tổ chức về phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn để thực hiện đưa những điểm nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững vào tham quan, trải nghiệm và đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững trong thời gian tới. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang nghiên cứu việc tổ chức các cuộc thi về du lịch, hướng đến việc nâng cao kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch. Qua đó, vừa thể hiện được tình yêu với du lịch, vừa là cơ hội để các hướng dẫn viên thể hiện được khả năng sáng tạo của mình trong việc thiết kế tour tuyến, hoặc kỹ năng thuyết minh, giới thiệu điểm đến hấp dẫn của tỉnh với du khách", bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên cho biết.

Ngành du lịch Điện Biên định hướng đến năm 2030, lượng khách du lịch đạt trên 2,65 triệu lượt; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng, đóng góp trên 10% GRDP bình quân của tỉnh. Phát triển hài hòa giữa du lịch lịch sử và khai thác tốt thế mạnh văn hóa dân tộc đặc sắc, từng bước đưa Điện Biên trở thành trung tâm du lịch của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.