中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điện mặt trời mái nhà tại Lào Cai: Lời giải xanh cần tư duy thực chất

Thứ Sáu, 09:25, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để chủ động an ninh năng lượng năm 2026, phát triển điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Lào Cai đang trở thành giải pháp kinh tế thiết thực. Tuy nhiên, để nguồn năng lượng này phát huy tối đa công năng, quá trình chuyển dịch đòi hỏi khá nhiều yếu tố.


Mùa hè 2026 đặt lưới điện trước áp lực lớn. Để tháo gỡ, giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Lào Cai đang mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, việc khai thác tối đa nguồn năng lượng này đòi hỏi tư duy quy hoạch thực chất, sát với đặc thù từng ngành nghề.

Quả ngọt từ sự chủ động lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, sự ổn định của lưới điện vùng cao luôn bị đe dọa bởi thời tiết cực đoan. Nhận thức điều đó và từng thấm thía cảnh mất điện do thiên tai chia cắt, nhiều hộ gia đình ở tỉnh Lào Cai đã chủ động tự đảm bảo nguồn năng lượng bằng hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Không chỉ phát huy tác dụng ở quy mô hộ gia đình, giải pháp lắp đặt điện mặt trời mái nhà đang chứng minh hiệu quả trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh. Gia đình anh Bùi Văn Liêm tại xã Mậu A (tỉnh Lào Cai) đã đầu tư gần 200 triệu đồng che phủ mái phòng khám nha khoa bằng các tấm pin mặt trời. Quyết định này giúp anh nhận về những giá trị thiết thực vượt ra ngoài tờ hóa đơn tiền điện hằng tháng.

Việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà giúp các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tự chủ nguồn điện

"Từ khi lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà này thì mình thấy có rất nhiều lợi ích mang lại. Mỗi tháng hỗ trợ giảm bớt được rất nhiều tiền điện. Thứ hai nữa là hỗ trợ làm mát mái ở trên, đỡ phải lợp thêm một lớp tôn xốp. Mất điện cũng không lo bởi vì mình vẫn sử dụng được nguồn điện tích trữ ở trong bình," anh Liêm chia sẻ.

Ở quy mô công nghiệp nhẹ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần An Tiến Industry cũng vừa đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất 1,7 Megawatt nhằm giảm tải cho dây chuyền sản xuất hạt nhựa và bột đá.

Các tấm pin mặt trời phủ kín mái nhà xưởng của công ty An Tiến

Đánh giá về tính khả thi của bài toán đầu tư điện mặt trời mái nhà, ông Phạm Văn Cường, Trưởng phòng Kỹ thuật của công ty cho biết: "Hiệu quả mang lại từ hệ thống năng lượng mặt trời theo như khảo sát lúc đầu rơi vào khoảng 12 đến 15% lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Chi phí đầu tư hợp lý và khả năng hoàn vốn cũng rất nhanh."

Rào cản công nghệ đối với điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Lào Cai

Lợi ích kinh tế từ hệ thống điện mặt trời mái nhà là rất rõ ràng. Dù vậy, tại một địa phương có tỷ trọng công nghiệp chiếm tới 70% như tỉnh Lào Cai, năng lượng mặt trời không phải là giải pháp có thể áp dụng đồng loạt cho mọi ngành nghề.

Các lò điện công nghiệp nặng chưa thể ứng dụng điện mặt trời do rào cản công nghệ

Thực tế, đã có nhiều đơn vị khảo sát lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam – doanh nghiệp tiêu thụ tới 180 triệu kWh điện mỗi năm tại tỉnh Lào Cai, nhưng đều phải bỏ cuộc. Rào cản lớn nhất chính là sự lệch pha giữa công nghệ sản xuất công nghiệp nặng và nguồn năng lượng tái tạo.

Ông Đỗ Cao Mạnh, Phó Giám đốc công ty lý giải: "Với điện mặt trời mái nhà thì chỉ cung cấp cho sinh hoạt được thôi chứ không thể cung cấp cho lò điện được. Vì dòng điện không ổn định nên không thể chuyển đổi để chạy lò. Hiện cũng chưa có nhà máy nào dùng điện mặt trời để chạy được lò luyện kim."

Các chuyên gia phân tích thêm, lò điện công nghiệp cần nguồn điện ổn định 24/7 để duy trì nhiệt độ cực cao. Trong khi đó, điện mặt trời mái nhà lại phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Muốn dùng ổn định, doanh nghiệp buộc phải đầu tư hệ thống pin lưu trữ khổng lồ với chi phí đắt đỏ.

Đồng thời, một nghịch lý đang diễn ra tại các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai: Vào mùa hè, để giảm áp lực cho lưới điện, các nhà máy công nghiệp nặng thường phải tiết giảm sản xuất vào giờ cao điểm – vốn cũng là lúc nắng gắt và hệ thống điện mặt trời mái nhà dồi dào nhất. Khi máy móc "chạy không tải" đúng lúc trời nắng tốt, lượng điện sạch làm ra bị bỏ phí, khiến thời gian hoàn vốn bị kéo dài.

Đánh thức dư địa điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Lào Cai

Trong lúc các ngành công nghiệp nặng vẫn bắt buộc phải dựa vào nguồn điện truyền thống, yêu cầu cấp thiết đặt ra là: Các cơ quan, hộ dân và các cơ sở sản xuất nhẹ cần đẩy nhanh việc đầu tư điện mặt trời mái nhà để chia sẻ gánh nặng với hệ thống điện tỉnh Lào Cai và quốc gia.

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Lào Cai cần bám sát quy hoạch, tránh làm theo phong trào

Tính đến nay, toàn tỉnh Lào Cai mới có hơn 400 doanh nghiệp và hộ gia đình tự đầu tư điện mặt trời mái nhà, tổng công suất hơn 14 Megawatt. Con số này là quá khiêm tốn so với định mức 1.000 Megawatt mà Bộ Công Thương đã phân bổ cho địa phương. Tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà là khổng lồ, nhưng để lấp đầy khoảng trống này không thể làm theo phong trào.

Ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai nhấn mạnh sự cần thiết của quy hoạch: "Không phải trên địa bàn của chúng ta tất cả đều có thể lắp được vì nó có phân vùng. Dọc theo trục từ phía nam Bát Xát qua thành phố Lào Cai, Bảo Thắng là khu vực có tỉ lệ nắng cao. Những địa bàn khó như Bắc Hà, Sa Pa chưa chắc đã phù hợp. Cho nên cần có đơn vị tư vấn hỗ trợ để làm sao cho việc đầu tư điện mặt trời mái nhà đạt hiệu quả cao nhất".

Tận dụng bức xạ tự nhiên, trang bị thêm hệ thống lưu trữ để phát triển điện mặt trời mái nhà đang là một xu thế tất yếu. Từ con số 14 Megawatt hiện tại vươn tới quy mô 1.000 Megawatt của toàn tỉnh Lào Cai là một chặng đường dài. Khai thác khoảng trống ấy bằng tư duy quy hoạch thực chất, sát với điều kiện tự nhiên và đặc thù công nghệ của từng ngành nghề sẽ là cách triển khai hiệu quả nhất. Qua đó, biến mỗi dự án điện mặt trời mái nhà trở thành một mảnh ghép vững chắc bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia.

Khởi công dự án đưa điện về thôn Nả Háng

VOV.VN - Sáng 16/4, Công ty Điện lực Lào Cai chính thức khởi công dự án đưa điện về thôn Nả Háng, xã Chế Tạo. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm xóa bỏ tình trạng "3 không" tại bản vùng sâu đặc biệt khó khăn, giúp bà con dân tộc Mông tại Lào Cai ổn định cuộc sống và thực hiện tốt sứ mệnh gìn giữ rừng đặc dụng.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: điện mặt trời mái nhà tỉnh Lào Cai an ninh năng lượng năng lượng tái tạo tiết kiệm điện năng lượng xanh.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dông lốc, mưa đá ở Lào Cai gây thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ đồng
VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa nhỏ đến mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Biên phòng Lào Cai phá án "kết hôn ảo – bán người thật"
VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công Chuyên án LC 326, lột trần thủ đoạn mua bán người dưới danh nghĩa kết hôn xuyên biên giới, giải cứu thành công nạn nhân mới 16 tuổi.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp