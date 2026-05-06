Điều chỉnh quy hoạch quốc gia: Bổ sung vùng động lực, mục tiêu GDP trên 10%/năm

Mở rộng vùng động lực, định hình không gian phát triển mới

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, Bộ đã triển khai việc lập điều chỉnh quy hoạch theo nhiệm vụ được Chính phủ giao với quan điểm xuyên suốt: quy hoạch là công cụ quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển quốc gia, chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành cấu trúc không gian cụ thể, trong đó mỗi vùng, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều được xác định rõ vai trò và vị trí trong tổng thể chung.

Việc điều chỉnh lần này nhằm tổ chức lại, mở ra không gian phát triển mới phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng.

"Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã điều chỉnh, mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia, bổ sung vùng động lực Bắc Trung bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các khu vực, gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, định hướng lựa chọn một số địa bàn đô thị vùng có lợi thế đặc biệt, để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, với thể chế, cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội, có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao", Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định.

Tại hội nghị, Bộ Tài chính cũng giới thiệu các nội dung cốt lõi của quy hoạch điều chỉnh, trong đó tiếp tục ưu tiên các hành lang kinh tế quan trọng như: Bắc - Nam; Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Mộc Bài - TP.HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu, tạo nền tảng liên kết và mở rộng không gian phát triển liên vùng.

Đặt mục tiêu GDP tăng trên 10%/năm, thúc đẩy ngành công nghệ cao

Theo Bộ Tài chính, quy hoạch điều chỉnh đã cập nhật, bổ sung các động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, với mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên, trong khi GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Quy hoạch cũng xác định rõ định hướng phát triển các ngành công nghiệp mới nổi, ưu tiên từng bước làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực như công nghiệp chíp bán dẫn, rô-bốt và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp phục vụ kinh tế không gian tầm thấp.

Ở cấp vùng, các chỉ tiêu tăng trưởng GRDP được đặt ra cao và phân hóa theo lợi thế từng khu vực, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng đạt khoảng 11%/năm, giữ vai trò động lực phát triển hàng đầu; vùng Đông Nam Bộ đạt khoảng 10 - 11%/năm, hướng tới trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; vùng Bắc Trung Bộ đạt khoảng 10 - 10,5%/năm với ưu tiên phát triển các khu kinh tế ven biển; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt khoảng 9,5 - 10%/năm; vùng Trung du và miền núi phía Bắc đạt khoảng 9 - 10%/năm theo hướng xanh, bền vững; và vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt khoảng 9 - 9,5%/năm, phát triển thành trung tâm kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững, năng động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi quy hoạch phải đi trước một bước, làm nền tảng dẫn dắt phát triển.

Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, Phó Thủ tướng dẫn lại định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “quy hoạch là tư duy phát triển được không gian hóa”, do đó, quy hoạch tổng thể phải mang tính tích hợp đa mục tiêu dài hạn, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, phân bổ không gian hợp lý, tăng cường liên kết vùng và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương công bố và hoàn thiện các quy hoạch liên quan, bảo đảm tính thống nhất theo quy định pháp luật, đồng thời tập trung huy động nguồn lực, ưu tiên các dự án quan trọng quốc gia, dự án liên vùng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quy hoạch xác định rõ không gian phát triển đất nước với 6 vùng kinh tế - xã hội: Vùng trung du miền núi phía Bắc gồm 9 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Vùng đồng bằng Sông Hồng gồm 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình. Vùng Bắc Trung bộ gồm 5 tỉnh, thành phố: Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên gồm 6 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Vùng Đông Nam Bộ gồm 3 tỉnh: Thành Phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long gồm 5 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau.