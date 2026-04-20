Quy hoạch đa trung tâm - đòn bẩy để Đồng Nai lên tầm đô thị Trung ương

Đồng Nai đã đáp ứng 7/7 chỉ số để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Phát biểu tại thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) nhấn mạnh, theo các tiêu chí hiện hành, Đồng Nai đã đáp ứng đầy đủ 7/7 chỉ số để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, từ thu nhập, GDP, dân số, diện tích đến vị trí địa chính trị quan trọng.

Dưới góc độ quốc phòng - an ninh, Đại tướng khẳng định Đồng Nai giữ vai trò đặc biệt trong thế trận chiến lược của khu vực Đông Nam Bộ. Đồng Nai và Bình Phước (trước khi sáp nhập) sở hữu những vị trí đắc địa và trong bối cảnh mới, Đồng Nai hiện sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược nổi bật, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành quy mô quốc tế và sân bay Biên Hòa đang được nâng cấp. Đây là những động lực quan trọng để địa phương phát huy lợi thế khi trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (ĐBQH tỉnh Thái Nguyên)

Đại biểu Trương Thị Diệu Thuý (ĐBQH tỉnh Đồng Nai) bày tỏ sự đồng thuận cao, cho rằng việc thành lập thành phố là bước thể chế hóa kịp thời chủ trương của Trung ương.

Dẫn chứng các định hướng lớn về phát triển đô thị, đại biểu nhận định mô hình quản trị cấp tỉnh hiện nay đã trở nên “chật hẹp” so với tốc độ phát triển của Đồng Nai. Khi được nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương sẽ có “chiếc áo mới” phù hợp hơn, mở ra cơ hội bứt phá trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội là áp lực không nhỏ. Đồng Nai cần chứng minh vai trò là cực tăng trưởng mới, trung tâm kết nối kinh tế và cửa ngõ hội nhập quốc tế của vùng Đông Nam Bộ.

Đại biểu Lê Văn Thế (ĐBQH tỉnh Ninh Bình) cũng khẳng định việc thành lập thành phố Đồng Nai là bước đi đúng đắn, có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh đô thị hóa và phát triển các trung tâm kinh tế lớn của quốc gia.

Việc chuyển sang mô hình thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ mang tính tất yếu, mà còn là điều kiện để giải phóng và phát huy tối đa tiềm năng, đồng thời tăng cường năng lực quản lý lãnh thổ, giữ vững thế trận quốc phòng – an ninh khu vực phía Nam.

Đề xuất then chốt để Đồng Nai bứt phá

Đánh giá về hồ sơ đề án, đại biểu Lê Văn Thế đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, bài bản, đề án đã được xây dựng đúng quy định, được nhân dân đồng thuận cao với tỷ lệ trên 96%. được Hội đồng nhân dân các cấp thống nhất tuyệt đối.

Đại biểu Lê Văn Thế, ĐBQH tỉnh Ninh Bình

Việc thành lập thành phố Đồng Nai được thực hiện trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số gần 4,5 triệu người, đồng thời giữ ổn định hệ thống 95 đơn vị hành chính cấp xã, điều này đảm bảo tính liên tục, ổn định trong quản lý nhà nước và đời sống của nhân dân. Tôi đặc biệt đồng tình với việc xác định thời điểm có hiệu lực thi hành của nghị quyết là ngày 30 tháng 4 năm 2026. Một mốc thời gian có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc. Đồng thời thể hiện quyết tâm rất cao trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các quy định về tổ chức thực hiện trong dự thảo nghị quyết là khá toàn diện, đảm bảo không gián đoạn hoạt động của bộ máy chính quyền, giữ ổn định đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, tiếp tục áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù hiện có. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thực hiện và giám sát. Các quy định này vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa tạo điều kiện thuận lợi để chuyển đổi sang mô hình chính quyền đô thị một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, để tổ chức triển khai hiệu quả trong thời gian tới, đại biểu Lê Văn Thế đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch đô thị theo hướng đa trung tâm, hiện đại, có tính liên kết vùng cao, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng quản trị đô thị và phát triển bền vững, nhất là trong quản lý đất đai, hạ tầng, môi trường và kiểm soát đô thị hóa.

Quan tâm kiện toàn bộ máy, thu hút nhân tài và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý một đô thị lớn, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Cần tổ chức thực hiện nghị quyết một cách đồng bộ, hiệu quả gắn với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.