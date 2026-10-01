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Doanh nghiệp Anh kỳ vọng môi trường đầu tư minh bạch tại Việt Nam

Thứ Năm, 18:56, 01/10/2026
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VOV.VN - Tại cuộc họp báo về Diễn đàn Doanh nghiệp Vương quốc Anh - Việt Nam 2026 diễn ra ngày 1/10, các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn có cơ hội tiếp cận thị trường bình đẳng, môi trường đầu tư minh bạch, công bằng như các nhà đầu tư trong nước.

Ngày 1/10, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam) tổ chức họp báo về Diễn đàn Doanh nghiệp Vương quốc Anh – Việt Nam 2026, hướng đến 'Tầm nhìn 2045: Kiến tạo nền kinh tế giá trị cao, thu nhập cao'.

Diễn đàn là sự kiện đối thoại kinh tế thường niên quy mô lớn được tổ chức ngày 29/10 với sự phối hợp giữa BritCham Vietnam và Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, giới chuyên gia kinh tế cùng đại diện cấp cao từ Chính phủ hai nước, nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy những mô hình hợp tác song phương kiểu mẫu.

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Ông Matt Ryland, Giám đốc Điều hành BritCham, thông tin về Diễn đàn Doanh nghiệp Vương quốc Anh – Việt Nam 2026 - Ảnh: Lệ Hằng

Diễn đàn năm nay lấy chủ đề trọng tâm: "Tầm nhìn 2045: Kiến tạo nền kinh tế giá trị cao, thu nhập cao". Điều này có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam bước vào giai đoạn bản lề để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 năm 2050.

Tại diễn đàn, các diễn giả sẽ đưa ra góc nhìn toàn diện về lộ trình phát triển bền vững và những động lực đưa Việt Nam chạm mốc thu nhập cao vào năm 2045. Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi về "Tiềm năng của doanh nghiệp Anh trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 10"; "Phát triển thị trường vốn Việt Nam: Tiềm năng và thách thức"; "Kiến tạo đô thị tăng trưởng: Lộ trình hướng tới 2045 của TP.HCM".

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Đại biểu tham dự họp báo mong muốn môi trường đầu tư minh bạch - Ảnh: Lệ Hằng

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông James Snee, đại diện cho Quỹ đầu tư Dragon Capital, cho biết, để thu hút thêm vốn đầu tư quốc tế, yếu tố then chốt nằm ở khả năng tiếp cận thị trường và sự minh bạch.

Gần đây nhà đầu tư chứng kiến việc Việt Nam được FTSE (FTSE là chỉ số do FTSE Russell một công ty con của Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG) nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi. Các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn có cơ hội tiếp cận thị trường bình đẳng, công bằng như các nhà đầu tư trong nước.

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Toàn cảnh họp báo - Ảnh: Lệ Hằng

Ông James Snee đã trao đổi với nhiều nhà đầu tư quốc tế đang rót vốn mới vào thị trường - những người sử dụng chỉ số thị trường mới nổi của FTSE làm tham chiếu và họ rất hài lòng với cách thức Việt Nam triển khai vừa qua.

Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh phát triển vượt bậc khi tổng kim ngạch thương mại song phương (trong 12 tháng) đã cán mốc 10 tỷ bảng Anh tính đến cuối tháng 3/2026, tăng 8,8% so với cùng kỳ.

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Sửa Luật Đầu tư: Mở rộng tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Sáng nay (30/9), tiếp tục Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Dự thảo hướng tới việc mở rộng tiếp cận thị trường, đổi mới chính sách ưu đãi gắn với hiệu quả thực tế và tạo bước ngoặt thu hút dòng vốn chất lượng cao.

 

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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