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Giải bài toán vốn cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng

Thứ Tư, 11:34, 30/09/2026
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VOV.VN - Đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng là nhu cầu cấp thiết giúp doanh nghiệp giảm chi phí và đáp ứng tiêu chuẩn xanh. Tuy nhiên, thiếu hụt nguồn vốn đang là "điểm nghẽn" lớn nhất, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vấn đề này được nhấn mạnh tại hội thảo do Bộ Công Thương tổ chức sáng 30/9 ở Tây Ninh.

Tại hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”, các đại biểu doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng, yêu cầu giảm phát thải và tiêu chuẩn xanh ngày càng cao, đầu tư các giải pháp tiết kiệm năng lượng đang trở thành nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

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Chuyên gia giới thiệu về giải pháp Khu công nghiệp thông minh, giúp tiết kiệm năng lượng và tối ưu chi phí vận hành.

Không chỉ nhằm giảm chi phí sản xuất, việc nâng hiệu quả sử dụng năng lượng còn giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường và chuỗi cung ứng quốc tế. Các giải pháp số, dữ liệu và công nghệ tự động hóa có thể hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi mức tiêu hao năng lượng, tối ưu hóa quy trình sản xuất và kiểm soát phát thải.

Tuy nhiên, để triển khai các dự án này, doanh nghiệp cần nguồn vốn đầu tư phù hợp. Đây là một trong những vấn đề được đặt ra tại hội thảo, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ khi phải cân đối nguồn lực cho đổi mới công nghệ.

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, cho rằng cần tiếp tục tháo gỡ rào cản để doanh nghiệp tiếp cận các mô hình tài chính xanh, tín dụng xanh và cơ chế chia sẻ rủi ro phù hợp.

Theo ông Hiệp, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng, chuyển dịch năng lượng và phát triển xanh trở thành xu hướng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là một trong những giải pháp góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Từ những yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng – Dầu khí, cho biết nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, trong khi chi phí năng lượng đang tạo thêm áp lực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, xu hướng chuyển dịch xanh, yêu cầu về môi trường, phát thải carbon và các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với doanh nghiệp.

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Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng – Dầu khí (Bộ Công thương) phát biểu tại hội thảo 

Theo ông Đặng Hải Dũng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu thị trường và hướng tới phát triển bền vững.

Bộ Công Thương đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp về kỹ thuật, công nghệ và tài chính; đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đơn vị cung cấp giải pháp.

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Đại biểu tham dự Hội thảo

Cùng với đó, công nghệ số và các giải pháp của Công nghiệp 4.0 được xem là cơ hội để doanh nghiệp nâng hiệu quả sử dụng năng lượng. Dữ liệu, điện toán đám mây và các công cụ số có thể giúp kiểm soát mức tiêu hao, tính toán phát thải và đáp ứng yêu cầu báo cáo của thị trường quốc tế.

 

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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