Doanh nghiệp TP.HCM lấy liên kết để tạo sức mạnh của thành phố mới

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao sự đóng góp bền bỉ, trách nhiệm của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) và cộng đồng doanh nghiệp của thành phố trong 7 tháng qua. Thành phố thu ngân sách nhà nước gần 580.000 tỷ đồng, đạt 72% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ; GRDP tăng 8,55%, mức tăng cao nhất trong một thập kỷ qua.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn đang hiện hữu: 7 tháng qua, số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng cao, có đến 7.483 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới gần 59% so với cùng kỳ năm trước; 31.321 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng hơn 10,5%.

Ban chấp hành Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch UBND TP đề nghị HuBa tập trung vào 3 nhiệm vụ có tính chiến lược. Thứ nhất, đó là chuyển tâm thế từ “phản ánh chính sách” sang “cùng đồng hành kiến tạo và thực thi chính sách”. Thứ hai là doanh nghiệp lấy liên kết để tạo sức mạnh của Thành phố mới. Thứ ba, là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh phải trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu

Tại đại hội, các đại biểu cũng thống nhất đổi tên Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, bầu ban chấp hành mới gồm 93 người. Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư U&I - được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng 7 phó chủ tịch.

Chủ tịch và 7 Phó chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM cho rằng: Cùng với không gian phát triển mở rộng của TP.HCM mới, cộng đồng doanh nghiệp của thành phố lớn nhất cả nước đang đứng trước những cơ hội và trách nhiệm lớn. Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM không chỉ đại diện cho một địa phương mà còn mang trên mình vai trò, sứ mệnh có ý nghĩa ở tầm quốc gia.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM phát biểu

Nếu 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động của TP.HCM cùng nâng năng suất một chút, cải thiện quản trị một chút, đầu tư cho công nghệ, chú trọng hơn đến đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thì sự thay đổi sẽ không chỉ dừng lại ở từng doanh nghiệp, mà sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế Việt Nam.